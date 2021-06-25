Не самогубство: з'явилися деталі про падіння людини в метро Києва
У Києві сталася НП і рух поїздів на синій гілці рано вранці 25 червня було зупинено майже на пів години. Причиною зупинки руху назвали падіння людини на рейки.
У коментарях очевидці припустили, що чоловік вчинив самогубство. Однак з'ясувалося, що людина жива і могла впасти через спеку. Про це повідомляє кореспондент ТСН, який опинився на місці події разом з іншими пасажирами метрополітену.
Як вдалося з'ясувати, на рейки впав молодий чоловік, 1993 року народження. Його дістали з-під вагона, живого. Однак потерпілий перебуває у вкрай важкому стані.
Імовірно чоловікові стало погано від спеки та закрутилася голова, тому він втратив рівновагу і впав прямо на рейки прямо перед поїздом, який заїжджав на станцію Майдан Незалежності.
Рух зупинили й рятувальникам вдалося витягти потерпілого з-під вагонів. Все це відбувалося на очах у кількох сотень людей, які в цей час добиралися на роботу.
Чоловіка доставили в лікарню і зараз медики роблять все можливе, щоб врятувати йому життя. Коли рятувальники дістали потерпілого з-під вагонів, він був без свідомості й з важкими пораненнями.
НП в метро Києва
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Києвом поліцейські встигли врятувати від самогубства вагітну жінку.
А також розповідали про те, що у Харкові хлопець намагався накласти на себе руки в ТРЦ прямо у відвідувачів на очах.