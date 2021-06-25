Не самогубство: з'явилися деталі про падіння людини в метро Києва

У Києві сталася НП і рух поїздів на синій гілці рано вранці 25 червня було зупинено майже на пів години. Причиною зупинки руху назвали падіння людини на рейки.

У коментарях очевидці припустили, що чоловік вчинив самогубство. Однак з'ясувалося, що людина жива і могла впасти через спеку. Про це повідомляє кореспондент ТСН , який опинився на місці події разом з іншими пасажирами метрополітену.

Як вдалося з'ясувати, на рейки впав молодий чоловік, 1993 року народження. Його дістали з-під вагона, живого. Однак потерпілий перебуває у вкрай важкому стані.

Імовірно чоловікові стало погано від спеки та закрутилася голова, тому він втратив рівновагу і впав прямо на рейки прямо перед поїздом, який заїжджав на станцію Майдан Незалежності.

Рух зупинили й рятувальникам вдалося витягти потерпілого з-під вагонів. Все це відбувалося на очах у кількох сотень людей, які в цей час добиралися на роботу.

Чоловіка доставили в лікарню і зараз медики роблять все можливе, щоб врятувати йому життя. Коли рятувальники дістали потерпілого з-під вагонів, він був без свідомості й з важкими пораненнями.

НП в метро Києва