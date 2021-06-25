ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Не самогубство: з'явилися деталі про падіння людини в метро Києва

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 25 червня 2021 12:23
Не самогубство: з'явилися деталі про падіння людини в метро Києва Фото: НП в метро Києва (wikipedia.com)
Автор: Анна Шиканова

У Києві сталася НП і рух поїздів на синій гілці рано вранці 25 червня було зупинено майже на пів години. Причиною зупинки руху назвали падіння людини на рейки.

У коментарях очевидці припустили, що чоловік вчинив самогубство. Однак з'ясувалося, що людина жива і могла впасти через спеку. Про це повідомляє кореспондент ТСН, який опинився на місці події разом з іншими пасажирами метрополітену.

Як вдалося з'ясувати, на рейки впав молодий чоловік, 1993 року народження. Його дістали з-під вагона, живого. Однак потерпілий перебуває у вкрай важкому стані.

Імовірно чоловікові стало погано від спеки та закрутилася голова, тому він втратив рівновагу і впав прямо на рейки прямо перед поїздом, який заїжджав на станцію Майдан Незалежності.

Рух зупинили й рятувальникам вдалося витягти потерпілого з-під вагонів. Все це відбувалося на очах у кількох сотень людей, які в цей час добиралися на роботу.

Чоловіка доставили в лікарню і зараз медики роблять все можливе, щоб врятувати йому життя. Коли рятувальники дістали потерпілого з-під вагонів, він був без свідомості й з важкими пораненнями.

НП в метро Києва

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Києвом поліцейські встигли врятувати від самогубства вагітну жінку.

А також розповідали про те, що у Харкові хлопець намагався накласти на себе руки в ТРЦ прямо у відвідувачів на очах.

Читайте РБК-Україна в Google News
надзвичайний стан ЧП в метро метро самогубство
LITE
Діставайте парасолі: синоптики розповіли, де пройдуть дощі з грозами
Діставайте парасолі: синоптики розповіли, де пройдуть дощі з грозами