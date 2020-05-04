Що насправді зміцнює імунітет: Комаровський дав відповідь

Євген Комаровський пояснив, що насправді зміцнює імунітет людини, і чи варто приймати якісь препарати для цього. Про це він розповів на своєму YouTube-каналі.

За його словами, імунітет неможна зміцнити сидячи на дивані й просто вживаючи якісь ліки. Щоб зміцнити своє здоров'я, необхідно займатися фізичними навантаженнями, правильно харчуватися і вживати менше цукру.

Крім того, на імунітет впливає також зайва вага, стрес, регулярні позитивні емоції, секс, а також прогулянки на свіжому повітрі.

Комаровський також зазначив, що досить часто людям не хочеться займатися спортом, сідати на дієту, любити близьких, не свариться і по-справжньому радіти за успіх інших людей. При цьому люди вірять в те, що можна нічого не робити, вживати спеціальні препарати і у них буде хороший імунітет, але насправді цього не буде.

"Імунна система дуже багатофакторна і її неможливо посилити якоюсь чарівною пігулкою, але оскільки люди в це вірять, то на цьому шалено заробляють люди", - заявив Коморовський.

Нагадаємо, що Євген Комаровський дав важливу пораду щодо антисептиків. Він зазначив, що якщо санітайзер не пахне спиртом, то про нього можна відразу забути і шукати інший, в якому міститься не менше 60% спирту. Він також розповів, як можна самому зробити антисептик.