Самолечение привело к тяжелой инфекции: во Львове женщину укусил неизвестный паук

Что произошло после укуса паука

На прошлой неделе женщина обратилась к медикам, после того как дома ее укусил паук. Место укуса на левой руке покраснело, разбухло и появилась бактериальная инфекция.

По словам заместителя директора по медицинской части инфекционной больницы Андрея Орфина, на месте укуса есть два прокола, а пауки, как известно, имеют два жала.

Как известно, пациентка больше недели пыталась лечиться самостоятельно, но становилось только хуже.

В частности, на левой руке выше локтя образовался большой отек, опрокинувшийся на предплечье. На УЗИ видны изменения в мягких тканях, характерные для вторичного бактериального инфицирования.

Медик отметил, что пациентке назначили противоаллергическую терапию, нестероидные противовоспалительные препараты и антибиотики.

Что будет, если лекарство не поможет

Женщине продолжили медикаментозное лечение, но если через некоторое время не будет положительных изменений, придется проводить хирургическое вмешательство.

К тому же это уже не первый случай укуса паука. В сентябре прошлого года был похожий случай. Женщину укусил паук в ногу, что привело к некрозу (омертвению) мягких тканей, которые хирургам пришлось вырезать.

Как защититься

В первую очередь следует успокоиться, обездвижить и охладить место укуса. Следует пить много воды и принять антигистаминные и обезболивающие препараты, после чего немедленно обратиться к врачу.

Важно, если вас укусил паук, не следует отсасывать или выдавливать яд.

Если вы расчесали кожу, обработайте участок антисептиком без спирта.

Чтобы надежно защититься от насекомых и пауков пользуйтесь репеллентами, носите закрытую одежду, обувь и головной убор.

По возвращении домой из природы осмотреть членов семьи и домашних питомцев.

В Минздраве отметили, что на территории Украины опасный для человека паук - это каракурт. Встретить его можно по всему побережью Черного и Азовского морей: в сорных зарослях, более влажных местах во впадинах и на солончаках, в степи, на полях и огородах.

Сначала укус каракурта не очень болезненный, сразу может не ощущаться или ощущаться как укол, но через 10-15 минут боль нарастает и распространяется по всему телу.