У літаку з Туреччини побилися дві українки: одна з малюком на руках розбила іншій голову

Пасажири почули крики в літаку. Виявилося, що між двома жінками виник конфлікт, але залагодити його вони вирішили за допомогою сили. Через що виникла сварка - не повідомляється.

У однієї з жінок на руках була однорічна дитина. Саме вона розбила голову своїй опонентці. Стюард всіма силами стримував жінок від подальшого зіткнення. Потім їх розсадили по різних місцях.

На відео видно, що у дівчини повністю закривавлене обличчя. В аеропорту літак зустріла швидка і поліція, а всім пасажирам після посадки довелося чекати на борту літака до тих пір, поки з'ясовували деталі.

У літаку Анталія-Запоріжжя побилися дві українки