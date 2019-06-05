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Літак зробив два кола: подробиці НП в аеропорту Чернівців

STYLERЖиття    05.06.2019 - 21:47
Літак зробив два кола: подробиці НП в аеропорту Чернівців
У Чернівцях не зміг приземлитися літак (Колаж РБК-Україна)

Директор аеропорту розповів подробиці події

В аеропорту міста Чернівці пасажирський літак не міг приземлитися на злітну смугу. Борт прибув з Анталії, Туреччина і змушений був зробити два зайвих кола над аеропортом.

З'ясувалося, що перед посадкою на злітну смугу, куди повинен був приземлитися літак, вибігли тварини і співробітники аеропорту в екстреному порядку розчищали територію.

"Літак з Туреччини не міг сісти на смугу через те, що там знаходилася тварина. Це помітив авіадиспетчер. Він направив на смугу працівників аеропорту, ті відігнали тварину, і літак сів з другого заходу", - розповів директор аеропорту "Чернівці" Борис Морський.

Він зазначив, що це не поодинокий випадок, коли тварини проникають на злітні смуги. Крім диких тварин, лісиць або зайців, клопоти працівникам аеропорту доставляють також бродячі собаки, які збирається біля аеропорту в зграї.

"У нас там є кілька бездомних собак. Час від часу просимо центр стерилізації забрати тварин. Їх забирають, але вони знову у нас з'являються. Ось проблема, яку нам належить вирішити, тому що це безпека пасажирів і імідж нашого аеропорту", - пояснив директор аеропорту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в аеропорту "Бориспіль" застрягли сотні пасажирів.

А також розповідали про те, що літак з Києва здійснив аварійну посадку в Талліні.

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