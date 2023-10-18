Самоубийство на втором месте среди причин гибели подростков. Что обязательно должны знать взрослые

Что такое самоубийство

Евгений Комаровский отмечает, что подросток, который совершает суицид, лично не виноват никогда. Вероятность того, что первопричина в нем самом - равна нулю. И виновны в такой трагедии все те, кто находится рядом - окружающая среда и взрослые.

"В подавляющем большинстве случаев ситуация следующая: у подростка возникает проблема (с точки зрения взрослых она может быть незначительной или просто непонятной), кажущаяся ему совершенно неразрешимой и здесь может быть все что угодно - от несчастной любви до ссоры с друзьями (очень часто в основе этой проблемы, кстати, лежит не диагностированное психическое расстройство), но что самое важное - это проблема, с которой некуда идти", - объясняет специалист.

У подростка есть два основных сообщества, с которыми он общается - это школа и семья. И если его проблему не помогут решить ни в школе, ни в семье, то он видит выход в этой проблеме только один - уйти от нее. Именно таким решением и является суицид.

Наличие дополнительных сообществ, где ребенок общается, кроме школы и семьи - спорт, драмкружок, религиозная организация, значительно уменьшают риск.

Почему подростки совершают суициды

Сейчас суицидов стало в разы больше, так как образ современной семьи сейчас кардинально изменился и у взрослых все меньше возможности и желания общаться с детьми.

Технологическая революция настолько стремительна, что дети 8-10 лет и их родители говорят уже на абсолютно разных языках. Дети перестают рассматривать родителей как тех, к кому можно обращаться за решением проблем.

Доступ к внеклассным группам сейчас тоже довольно ограничен, так как бесплатно никто и ничего делать не хочет.

Кроме того, на нас сейчас серьезно повлиял фактор коронавируса и 25% взрослых после болезни появились психические расстройства. И дети, и взрослые - в самоизоляции, лишенные нормального общения.

А дети при этом еще и теряют смысл жизни и их никто не учит коммуникациям. Кругом, особенно в СМИ, культ насилия. И само слово "смерть" становится привычным явлением с точки зрения СМИ. И это очень опасная тенденция - перекладывать всю ответственность за подростковые самоубийства на социальные сети.

По словам Комаровского, фактор соцсетей существует, но проявлять свое негативное внимание они могут тогда, когда ребенком никто не интересуется, на него не обращают внимания.

Более того, по статистике МВД, были установлены единичные случаи, где детям говорили "пойди и убей себя". Поэтому доктор считает, что соцсети - это попытка взрослых снять с себя ответственность за самоубийство.

И дети нередко воспринимают социальные сети как единственное место, где их готовы выслушать. Во всех случаях, когда киберполиция обнаруживала людей, которые организовывали "группы смерти", - это были сами подростки, обиженные на весь мир.

Факторы суицида

Врач назвал главные факторы, которые значительно повышают риск самоубийства у подростка. Это только факторы риска, а не обязательные условия.

Наличие одного или нескольких совершенно не значит, что за ними последует самоубийство. Это всего лишь сигнал, чтобы взрослые, которые находятся рядом, были бдительны.

Это:

Предыдущие попытки суицида

Депрессия, синдром панических расстройств

Психические заболевания (та же шизофрения, когда человек может слышать голоса)

Употребление в текущее время или ранее любых наркотиков или лекарств, которые влияют на психику

Доступ к средствам самоубийства (к тому же огнестрельному оружию)

Потери родственников, друзей, домашних животных

Активные переживания в связи с тем, что что-то не получается (во многом зависит от характера)

Скандальная, равнодушная, трудная, грустная семья

Издевательства в доме и в школе

Кибербулинг

Травмы (физические, сексуальные, эмоциональные)

Сексуальная ориентация (неадекватное реагирование общества на несоответствие ребенка якобы общепринятым нормам)

Острые финансовые трудности в семье. Надо сказать, что избыток денег - это тоже фактор риска.

Что значительно снижает вероятность суицида:

Высокая самооценка у ребенка

Положительная оценка окружающих - хорошая профилактика проблем

Понятные и радужные перспективы (когда ребенок примерно понимает, что с ним будет дальше, что у него впереди долгая и счастливая жизнь, когда ребенок знает, что на выходных он поедет на рыбалку или к бабушке на дачу)

Наличие собеседников

В вашей семье (в кругу проживания) есть традиции доброжелательного общения с многими людьми

Любой опыт успеха (в учебе, в хобби) - это круто и повышает самооценку

Опасные признаки поведения у подростка

Комаровский назвал признаки в поведении подростка, требующие повышенного внимания взрослых.

Изменение поведения:

Замкнутость

Агрессия

Отказ отвечать на вопросы

Отсутствие реакции

Общая тревожность

Многочисленные страхи

Жалобы на самые разнообразные боли без конкретной болезни

Отсутствие желаний

Проблемы с успеваемостью, вниманием

Новые пищевые предпочтения, особенно проявление интереса к тому, от чего ранее категорически отказывался

Утрата интереса к предыдущим увлечением

Резкая перемена интересов ("были котики – стали гробики")

Многочисленные самобичевания

Любые самоповреждения

Нарушение сна

Ребенок подводит итоги:

Раздает свои вещи

Просит у всех прощение

В жизни ребенка появляется тема суицида

Клинические признаки депрессии

"В большинстве случаев у детей, которые пытаются или совершают самоубийство, есть реальные психические расстройства. Как у детей депрессия проявляется? Все плохо, ничего не нравится, зачем я живу? Ребенок почти всегда грустный, часто плачет", - подчеркивает специалист.

Рискованное поведение или интерес к нему. Попытки есть и пить несъедобное. Подъем туда, откуда можно упасть.

Алкоголь и наркотики, особенно если они сочетаются с вышеупомянутыми факторами.

Что делать взрослым, если они заметили суицидальные настроения

Доктор Комаровский подчеркивает, что нельзя провоцировать, высмеивать и угрожать ("слабак, ты никогда этого не сделаешь" - точно сделает, если так с ним разговаривать).

Рассказывать в деталях истории о людях, которы пытались совершить самоубийство

Не стоит обсуждать с ребенком способы самоубийства, читать морали, призывать думать о близких.

Если ребенок заговорит сам, нельзя его перебивать, проявлять сарказм, преуменьшать риски и пытаться хоть как-то игнорировать.

Также специалист объяснил, что нужно делать взрослым:

Относиться с уважением

Говорить мало, понятно, доброжелательно, медленно

Как можно больше спрашивать и самое главное – дать ребенку то, что вы ему не давали долго: вы должны его заинтересовано слушать и как можно реже перебивать. Когда ребенок говорит - это главное лечение.

Интересуйтесь планами

Не оставляйте одного

Организовывайте встречи со специалистами, прежде всего, с психологами. Приветствуется, когда встречи со специалистом проходят без присутствия родителей. Ребенку нужна еще одна заинтересованная сторона. Если ее предоставят родители – это повысит их авторитет.

Уберите все потенциально опасное: веревки, бытовая химия, оружие

Планируйте совместные выходные, отпуск, каникулы

Совместная еда: собирайтесь вместе за ужином и обсуждайте все дела. Если вы будете находить 30-40 минут в день для совместного общения, то ваши шансы быть нормальной семьей, многократно возрастут.

Более подробно – в видео Евгения Комаровского: