Воно само пройде: українці не хочуть вакцинуватися, покладаючись на імунітет

В Україні вакцинація повинна була початися 15 лютого, але вакцина ще в країну не прибула. Влада очікує, що її доставлять вже на цьому тижні. Але українці не поспішають робити щеплення.

"Я не довіряю вакцинам. Повинен виробитися свій імунітет. Ось тоді ми будемо живі", - заявила мешканка села Кухарі Київської області.

В селі Кухарі проживає до пів тисячі людей і більшість з них - це люди похилого віку. За словами місцевого медика, якщо половина з них захоче вакцинуватися, то це буде досягнення. Адже тут люди бояться вакцини не менше ніж коронавірусу.

Мешканці міст також не всі впевнені, чи варто робити щеплення від COVID-19. Деякі кажуть, що немає ніяких гарантій, що потім людина не захворіє.

Молоді люди не бачать нічого поганого у вакцинах, але одразу ж робити щеплення не планують.

"Точно не буду першою, хто буде вакцинуватися, але, напевно, якщо всі українці будуть вакцинуватися і це піде на користь України, то, напевно, так", - розповіла молода дівчина Валерія.

А от її подруга боїться вакцин. Говорить в дитинстві, її знайомої зробили вакцини і її паралізувало. Також українці бояться того, що вакцина нова і її ще недостатньо досліджували.

Молодий чоловік зізнався, що сам вакцинуватися не буде, а от батькам щеплення зробить, навіть якщо за це доведеться заплатити. Хтось боїться, що вакцина негативно вплине на його здоров'я.

"Я вважаю, що повинні бути свої антитіла, тому воно само повинне якось пройти", - зазначив мешканець Вінниці.

Жителі Вінниці розповіли про вакцинацію від коронавірусу (відео: YouTube)

Що кажуть лікарі

Лікар-інфекціоніст Юрій Жигарев заявив в інтерв'ю The Village, що вакцинуватися важливо літнім людям з хронічними захворюваннями і людям, у яких велика ймовірність інфікуватися.

Але це потрібно не тільки для них. Адже саме ці люди дають основне навантаження на систему охорони здоров'я. Такі хворі найбільше в лікарнях мають потребу в кисні.