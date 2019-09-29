Самі винні: Супрун поділилася шокуючими фактами про сексизм

Уляна Супрун стверджує, що сексизм шкідливий, навіть коли він прихований і "витончений". Адже тут справа може бути не тільки у доступі жінок до керівних посад, різниці в заробітній платі та обсязі неоплачуваної домашньої роботи, але й в неочевидних дрібницях. Про це експерт розповіла у соцмережі Facebook.

За словами Супрун, потрібно не втомлюватися захищати власні кордони і при необхідності визначати принципові для вас речі у спілкуванні.

"Дії жінки намагаються пояснювати емоціями, а не логікою. Наприклад, про жінок, які відстоюють свою позицію і не мовчать, люблять говорити як про занадто емоційних чи приписувати "складний характер", - зазначає експерт.

Супрун (фото: Віталій Носач/РБК-України)

Також деякі з чоловіків не вважають за потрібне потиснути руку жінці на зустрічі. З цього можна зробити висновок, що жінок завжди намагаються втиснути в рамки соціальних стандартів та кліше.

"Врешті-решт жінки досі мають складнощі з доступом до керівних посад, хоча часто займаються рішенням дуже проблемних питань. І це актуально не тільки в Україні. Дослідження показують, що в британських наукових медичних лабораторіях та дослідних центрах більшість топових позицій займають чоловіки, жінки ж більше представлені на низькому рівні", - пише Супрун.

Фахівець стверджує, що незалежно від рівня професійних навичок і посади, гендер досі впливає на сприйняття людини в ділових відносинах. А це шкодить здоров'ю жінок не менше ніж надмірне навантаження. Наслідком сексизму та стресу, пов'язаного з гендерною дискримінацією, може бути депресія, тривожність або інші соматичні симптоми.

Щоб створювати атмосферу рівності та будувати хороший колектив, потрібно усвідомити, що багато чого насправді залежить від самих жінок. Адже головне - вчасно розставити рамки і зупинити тих, хто нахабно порушує приватні межі.

Нагадаємо, що Супрун зруйнувала міфи про картоплю.