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Найпоширеніша казка: Комаровський розвінчав головний міф про менінгіт

Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровський розповів, чи можна захворіти на менінгіт, гуляючи без шапки

Доктор Комаровський розвінчав головний міф про менінгіт, у який вірили ще наші мами і бабусі. Він полягає в тому, що цією небезпечною хворобою можна інфікуватися, якщо на холоді не надягати шапку. Відомий український педіатр розвіяв це твердження в пух і прах.

За його словами, зараження таким способом нереально. Про це доктор написав у своєму Telegram-каналі.

"Менінгіт почнеться тоді, коли ви зустрінетеся з мікробом, здатним викликати менінгіт, і коли ваша імунна система не зможе впоратися з цим мікробом", - сказав Комаровський.

Медик ще раз нагадав, що невдягнена шапка до бактеріальної інфекції не має ніякого відношення.

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"А от де буде при цьому ваша голова - повернена до вікна, на протязі або на вітрі, - і буде на ній шапку, не має ніякого значення", - зазначив медик.

Нагадаємо, що менінгіт - це небезпечне захворювання, яке викликає запалення оболонок головного та спинного мозку. Хвороба може виникнути як самостійно, так і як ускладнення іншого процесу.

Найчастіше причинами менінгіту є бактерії або віруси, що вражають м'які оболонки мозку і цереброспінальну рідину. У дітей причиною менінгіту стають переважно ентеровіруси, що проникають в організм через їжу, воду, брудні предмети.

Раніше ми писали, що лікар Євген Комаровський розповів українцям, як відрізнити прояви такої небезпечної хвороби, як менінгіт від гострої респіраторної вірусної інфекції.

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