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Найкорисніша літня ягода: захистить від раку і серцевих хвороб

Автор: Анна Шиканова

В Україні настало літо, а це означає, що зовсім скоро на прилавках магазинів і ринків з'явиться багато сезонних ягід, овочів і фруктів. Ці продукти дають можливість запастися здоров'ям на цілий рік вперед.

Фахівці назвали найкориснішу ягоду, яка не просто поліпшить стан здоров'я, а й захистить від небезпечних хвороб. Про це пише u-news.com.ua.

Всі ягоди корисні

Лікар-дієтолог, фахівець Центру спортивної медицини в Техасі, Емі Гудсон зазначила, що серед усіх сезонних продуктів найкориснішими є саме ягоди.

"Вони багаті на клітковину, вітамін С і флавоноїди, які є потужним антиоксидантом", - пояснила експерт.

Вона додала, що в одній чашці малини або ожини міститься 8 грамів харчових волокон, що становить 32% добової дози для людини. Клітковина дуже важлива, оскільки вона покращує здоров'я кишечника і допомагає в перетравленні їжі. Антиоксиданти в ягодах містять омолоджуючі здібності й навіть можуть продовжити життя.

Ці речовини захищають клітини від вільних радикалів, які викликають окислювальний стрес і можуть призводити до розвитку серйозних хронічних захворювань, а також до раку і проблем з серцем.

Найкорисніша ягода

Однак найкориснішою ягодою Емі Гудсон назвала чорницю. За словами дієтолога, в ній корисних властивостей і антиоксидантів більше, ніж в будь-яких інших ягодах.

Крім того, в чорниці є поліфеноли, які здатні уповільнити старіння клітин. Ці ягоди настільки універсальні, що додавати їх в раціон буде дуже легко.

Чорниця відмінно підходить для сніданків - її можна змішувати з йогуртом, кашами або пластівцями. З цих ягід можна робити соки та смузі, а можна їсти просто свіжою.

При яких проблемах чорниця допомагає

  • Проблеми з серцево-судинною системою
  • Покращує роботу мозку, підсилює кровообіг і сприятливо впливає на пам'ять
  • Відновлює зір
  • Покращує роботу кишечника і нормалізує травлення
  • Знижує ризик інфекцій сечостатевої системи
  • Корисна під час вагітності через вміст калію і фолієвої кислоти
  • Запобігає старінню і покращує зовнішній вигляд шкіри
  • Допомагає при діареї, здутті в животі
  • Ефективна для позбавлення від зайвої ваги
  • Знижує ризик розвитку раку

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які продукти не варто зберігати в холодильнику.

А також розповідали про те, що складено список найкорисніших продуктів у світі.

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