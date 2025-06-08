"Сама виновата": актриса из "Спіймати Кайдаша" выдала скандальное заявление о секс-скандалах и домогательствах

Что актриса думает о секс-скандалах

Так, актриса рассказала, что никогда не получала роли "через постель". При этом Набока пошутила, что ей просто этого не предлагали. А еще она заявила, что не верит актрисам, которые говорят о харассменте.

"Ни с кем не спала. Я это всегда говорю: мне не предлагали, а, может, предлагали бы, я бы согласилась. Я же не говорю, когда вот врут: ой, он там ко мне приставал... Не ври, моя доця", - сказала артистка.

"Если бы мне предлагали, наверное, я бы в молодости много снималась. Тут можно по ролям определять. Я просто говорю честно, если бы мне за большую роль режиссер сказал: "Вот, ты будешь со мной - я тебе даю роль". Пожалуйста, на здоровье, даже не задумалась бы, но мне никто не предлагал, а сейчас уже поздно", - также сказала она.

При этом Набока не стала скрывать, что не осуждает актрис, которые готовы на все ради роли.

"Когда мужичок симпатичный, я не вижу в этом большой проблемы. Я не люблю это вранье, как наводят тень на плетень. Когда рассказывают: "Ой, я не такая, Боже, он приставал". Да никто к тебе не приставал, я уверена", - заявила артистка.

Набока возмутила словами о домогательствах (скриншот)

Когда же интервьюер попыталась привести примеры и рассказать о свидетельствах женщин, которые пострадали от домогательств, не знали, как отказать, то услышала воспоминание Набоки о ее молодости.

"Я знаю этих лживых девушек. Я всегда, знаете, не захочешь - тебя никто не вскочит. Когда нам преподавали, очень большое значение имела физкультура, тогда очень обращали на это внимание. У нас наш физрук так нас переворачивал, он нас хватал, лапал", - рассказала актриса.

"Сейчас бы уже бы девочки наши посадили бы его за педофилию, понимаешь? Наши девочки хитроумные давно посадили бы, понимаете?" - добавила она.

Также Набока высказалась о секс-скандале вокруг бывшего директора "Молодого театра" Андрея Белоуса. По ее мнению, он не похож на того, кто мог такое делать.

"Я там не была, я его не знаю, поэтому я говорить не буду, что он такой какой-то насильник. Ну что-то не внушает мне доверия, что он прям такой мачо нашелся", - считает артистка.

"Ну не верю я в такие в страшные вещи, что прям такие они насильники, что так приставали к студенткам... Ну вранье это... У нас Шаварский педагогом был - да мы все были влюблены в него! Красавец, молодой, белокурый, голубые глаза! У педагогов тоже какие-то симпатии могут существовать, это жизнь, понимаете", - также вспомнила она.

По мнению актрисы, если "не скакать" и "не завлекать" мужчину, то "ничего не будет".

"Это же крутят просто, чтобы получить роль. Что же ты докрутилась, сама виновата! Понимаешь, не крутись", - сказала Набока.

Реакция сети

Слова Набоки о домогательствах и секс-скандалах возмутили юзеров. В комментариях под ее интервью они пишут: