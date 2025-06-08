"Сама виновата": актриса из "Спіймати Кайдаша" выдала скандальное заявление о секс-скандалах и домогательствах
Звезда сериала "Спіймати Кайдаша" Нина Набока высказалась о секс-скандалах и домогательствах, в частности к студенткам и актрисам. И оказалось, что артистка не сильно верит женщинам, которые решились рассказать о пережитом.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Набока рассказала в интервью на YouTube-канале "Балючі теми".
Что актриса думает о секс-скандалах
Так, актриса рассказала, что никогда не получала роли "через постель". При этом Набока пошутила, что ей просто этого не предлагали. А еще она заявила, что не верит актрисам, которые говорят о харассменте.
"Ни с кем не спала. Я это всегда говорю: мне не предлагали, а, может, предлагали бы, я бы согласилась. Я же не говорю, когда вот врут: ой, он там ко мне приставал... Не ври, моя доця", - сказала артистка.
"Если бы мне предлагали, наверное, я бы в молодости много снималась. Тут можно по ролям определять. Я просто говорю честно, если бы мне за большую роль режиссер сказал: "Вот, ты будешь со мной - я тебе даю роль". Пожалуйста, на здоровье, даже не задумалась бы, но мне никто не предлагал, а сейчас уже поздно", - также сказала она.
При этом Набока не стала скрывать, что не осуждает актрис, которые готовы на все ради роли.
"Когда мужичок симпатичный, я не вижу в этом большой проблемы. Я не люблю это вранье, как наводят тень на плетень. Когда рассказывают: "Ой, я не такая, Боже, он приставал". Да никто к тебе не приставал, я уверена", - заявила артистка.
Набока возмутила словами о домогательствах (скриншот)
Когда же интервьюер попыталась привести примеры и рассказать о свидетельствах женщин, которые пострадали от домогательств, не знали, как отказать, то услышала воспоминание Набоки о ее молодости.
"Я знаю этих лживых девушек. Я всегда, знаете, не захочешь - тебя никто не вскочит. Когда нам преподавали, очень большое значение имела физкультура, тогда очень обращали на это внимание. У нас наш физрук так нас переворачивал, он нас хватал, лапал", - рассказала актриса.
"Сейчас бы уже бы девочки наши посадили бы его за педофилию, понимаешь? Наши девочки хитроумные давно посадили бы, понимаете?" - добавила она.
Также Набока высказалась о секс-скандале вокруг бывшего директора "Молодого театра" Андрея Белоуса. По ее мнению, он не похож на того, кто мог такое делать.
"Я там не была, я его не знаю, поэтому я говорить не буду, что он такой какой-то насильник. Ну что-то не внушает мне доверия, что он прям такой мачо нашелся", - считает артистка.
"Ну не верю я в такие в страшные вещи, что прям такие они насильники, что так приставали к студенткам... Ну вранье это... У нас Шаварский педагогом был - да мы все были влюблены в него! Красавец, молодой, белокурый, голубые глаза! У педагогов тоже какие-то симпатии могут существовать, это жизнь, понимаете", - также вспомнила она.
По мнению актрисы, если "не скакать" и "не завлекать" мужчину, то "ничего не будет".
"Это же крутят просто, чтобы получить роль. Что же ты докрутилась, сама виновата! Понимаешь, не крутись", - сказала Набока.
Реакция сети
Слова Набоки о домогательствах и секс-скандалах возмутили юзеров. В комментариях под ее интервью они пишут:
- "Фразой "Не захочет - не заскочит" можно добить человека. Это может быть последней каплей. Как можно стыдить жертв изнасилования. За что? За то, что у них отобрали власть над телом? Это - ад, который не отпускает всю жизнь. Я проклинаю каждую женщину, которая говорит эти проклятые слова."
- "Если гостья не испытала чего-то, не столкнулась, не произошло, - это не значит, что этого нет у других, не произошло с другими, или невозможно. У нее свой опыт, и это личное мнение. Посмотрите американский сериал "Утреннее шоу". Там очень наглядно показано: как может быть и как может произойти"
- "Разочаровали некоторые темы и клише, которые прозвучали. В частности - фраза вроде: "Если женщина не захочет - то и не заскочит". Это типичный нарратив, который игнорирует реальность: насилие, манипуляции, давление - все это существовало и существует. Это не единичные случаи, и такое случалось с женщинами всех возрастов в разные времена"
- "Обесценивать опыт пострадавших, сводить все к шутке или циничному обобщению - это не только безответственно, но и больно слушать. Особенно когда это подается с позиции: "Я не знаю, но осуждаю". Откуда тогда берется осуждение? Это уже граничит с откровенной мизогинией. Такие вещи требуют не иронии, а чуткости и критического мышления"
- "Это отвратительная позиция - потому что жертва насилия не виновата что ее развратили - манипулятивно, шантажно, лживо. Не она же предлагала и просила этого. А также, вы в своем уме - значит это можно ставить за норму, что если ректор, или ментор - то имеет право предлагать студенткам и подопечным спать с ним? Что это тогда за публичный дом, а не университет?"
- "Что мелет эта женщина, я 18 лет работала в больнице медсестрой. Там так приставали старые врачи к молодым девушкам. Хотели ли мы этого - конечно нет. Кто не столкнулся с таким, этого не поймет".
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