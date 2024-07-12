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Сало, попкорн и квас: нутрициолог назвала продукты, которые можно давать детям, а какие запрещено

Какие популярные продукты категорически нельзя давать детям (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Питание ребенка естественно отличается от питания взрослого. Многие мамы беспокоятся о безопасности продуктов. Некоторые популярные продукты могут нанести серьезный вред детскому организму.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Ольги Войниковой.

Пророщенные зерна

По рекомендациям CDC, употребление в пищу сырых побегов может привести к заражению листерией, сальмонеллой или кишечной палочкой.

По словам эксперта, детям до 5 лет, беременным и пожилым людям сырые ростки есть категорически запрещено. К тому же следует помнить, что мытье не является методом обезжиривания.

Проращивание дома должно производиться в специальной стерильной посуде с надписью "для проращивания", не в любой.

Морская капуста

В водоросли есть источник с избытком йода, поэтому детям рекомендуется давать только одну порцию в неделю.

Водоросли должны быть полностью термически обработаны без избытка уксуса и соли. С сухими водорослями нужно быть осмотрительными, ведь они прилипают во рту.

Сало

Детям нельзя давать никакие животные продукты без термической обработки. Засолка - не является обработкой.

Также нельзя давать продукты, которые тяжело жевать и невозможно качественно во рту пережевать. Существует риск подавится.

Кроме того, детям нельзя давать еду с избытком соли, а сало - именно такой продукт.

Семена чиа

Строгого возраста для семян чиа нет. Но есть определенные нюансы:

  • употреблять нужно только в замоченном виде. Сухие - риск аспирации
  • начинать давать ребенку с 0,5 ч.л.
  • выбирать не сырые виды. Сыры связаны с риском сальмонеллеза

Попкорн

Попкорн-  это обычная кукуруза, содержащая около 10 г белка на 100 г. Это цельное зерно, являющееся источником клетчатки.

Это отличный перекус, но не для детей до 2 лет.

Все потому, что есть риск подавиться, там добавлен сахар и трудно найти без лишней соли.

Холодное из холодильника

Температура во рту 37С. При жевании небольших кусочков или проглатывании вся пища и напитки прогреваются.

Холодные блюда могут облегчить прорезывание и боль в горле.

Эксперт рассказала, что ЖКТ горячая пища не нужна, достаточно температуры тела.

Ферментированные овощи

Ферментация - контролируемый процесс размножения микроорганизмов.

Основные риски при ферментации:

  • перекрестное загрязнение
  • неконтролируемая температура
  • недостаточная выработка молочной кислоты
  • неправильные овощи - испорченные, подгнившие и битые

"Большинство публикаций о пользе ферментации базируется в возрасте от 2 лет", - отметила нутрициолог.

Рис

Это зерновой рекордсмен по поглощению мышьяка из почвы во время выращивания. А дети - самые уязвимые к нему.

Есть рис детям можно, важно лишь снизить риск:

  • есть рис 2-3 раза в неделю
  • не заменять кашами ГВ или смесь до года
  • нельзя давать детям рисовые напитки. В них концентрация мышьяка в разы выше, чем в рисе
  • хорошо промывайте рис перед варкой
  • не начинайте прикорм до 4 месяцев

Манка

Манка - это крупная пшеничка, просто очень мелкая, бывает из твердых и мягких сортов. Лучше выбирать из жестких.

Такая крупа имеет в три раза меньше витаминов, минералов и клетчатки, чем пшеничная.

Не стоит добавлять в манку сахар, как все это делали в детстве.

Консервы

Консервация - это просто продление срока хранения продукта. До года не следует давать ребенку консервированные продукты, ведь у них много соли.

Главное нужно читать состав и не покупать смятые ржавые банки с неизвестным сроком годности.

Квас

В квасе допускается содержание алкоголя до 2%, хотя производители пытаются убрать его полностью. Кваса не должно быть в рационе ребенка до 5 лет.

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ДетиПитание детейНутрициолог