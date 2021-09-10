Сало, 50 грам і легкий секс: Поплавський розкрив секрет довголіття

Так, журналістам каналу LIVE "співаючий ректор" зізнався, що його серце зараз зайняте, він вже два роки закоханий і живе зі своєю обраницею. І саме ця жінка навіть спонукала Поплавського перейти на здоровий спосіб життя.

Михайло Поплавський (фото: instagram.com/poplavskiy_michail)

Звісно, не міг "юний орел" не поділитися своїм еліксиром молодості та рецептом вічної бадьорості.

За словами Поплавського, основа вище перечисленого - це плавання, гумор, спорт і секс. Особливо він наголошує на останньому і стверджує, що це секрет довголіття.

Михайло Поплавський (фото: instagram.com/poplavskiy_michail)

Секрет довголіття від Поплавського

Щоб зберегти чоловічу силу якнайдовше, Михайло Михайлович неабияк дбає про себе та своє харчування, споживає тільки натуральні продукти.

"У мене обов’язково 100 грам сала свіженького, бичачі яйця, овочі фрукти звичайно хліба не їм, картоплі не їм, спиртне практично не вживаю, хіба 50 грам хорошого коньяку можу дозволити. Потрібно висипатися, не перенавантажуватися і найголовніше для чоловіків такого віку, як я, повинен бути легкий секс, ранковий, коли людина відпочила і заряджається на цілий день. Я скажу, що секс - це довголіття" - поділився шоумен.