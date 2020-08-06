Ця страва пробуджує сексуальну енергію: рецепт салату "Прелюдія"

Лікар проекту "Я соромлюсь свого тіла", гінеколог Людмила Шупенюк поділилася рецептами страв, інгредієнти яких впливають на рівень чоловічих і жіночих статевих гормонів. Зокрема, експерт розповіла, як готувати незвичайний салат "Прелюдія", що пробуджує сексуальну енергію.

"У мене є певні критерії до їжі. По-перше, вона повинна бути смачною. По-друге, вона повинна бути корисною. Страви, які я приготую, будуть з урахуванням ендокринної гінекології", - посміхаючись сказала Людмила в ефірі кулінарного шоу СТБ "Звана вечеря".

Під час приготування страви експерт розповіла про особливості жіночого організму. Так, наприклад, у представниць прекрасної статі, які не вживають м'ясо, менопауза настає в середньому на два роки раніше, ніж у жінок, в раціоні яких є м'ясні продукти.

Цікавими фактами Людмила поділилася і про чоловіків.

"Проводили опитування серед чоловіків - які запахи для них є найбільш збудливими. Так от, як не дивно, це запах ванілі і пирогів", - зазначила вона.

Для своїх гостей Шупенюк приготувала незвичайний салат, адже з овочів у ньому тільки селера.

Інгредієнти салату "Прелюдія":

селера - 1 шт.;

зелене яблуко - 2 шт.;

консервований ананас - 150 р.;

горіх волоський - 50 р.;

горіх кедровий - 50 р.;

грецький йогурт - 200 г.

Людмила Шупенюк показала, як готувати салат "Прелюдія"

Салат простий у приготуванні. Селера, ананас і яблука необхідно нарізати невеликими шматочками. Подрібнити і додати туди горіхи і залити все йогуртом.

До речі, селера підвищує рівень чоловічих статевих гормонів, а ананас - жіночих.

"Гормони відповідають за наш настрій, розум, сексуальність. Підняти рівень гормонів можна не тільки за допомогою самих гормонів, але й їжі", - каже Людмила.

На шоу "Звана вечеря" розповіли, як підняти рівень гормонів за допомогою їжі

Раніше дієтолог озвучила часті помилки прихильників правильного харчування.

Також читайте про те, якою повинна бути оптимальна перерва між їжею.