S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля. Где и как купить игру в Украине

Где можно купить игру

S.T.A.L.K.E.R. 2 доступна для предварительного заказа на официальном сайте игры stalker2.com и в магазинах цифровых платформ:

Steam - стандартное издание стоит 1399 гривен , премиум издания - дороже, 1899 и 2549 гривен , включая бонусный контент

, премиум издания - дороже, и , включая бонусный контент Epic Games Store - цены аналогичны Steam, доступны различные издания

Microsoft Store - игра будет доступна для Xbox Series XS и через сервис Xbox Game Pass со дня релиза

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Что входит в разные издания

Помимо стандартного издания, есть специальные версии, включающие:

Уникальные внутриигровые предметы

Саундтрек и артбуки

Доступ к будущим DLC

Почему стоит купить S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля

Игра обещает стать одной из самых знаковых украинских разработок благодаря продуманной игровой механике и новым элементам геймплея. Кроме того, она поддерживает украинскую локализацию, что делает ее привлекательной для отечественных игроков.

Официальные источники для покупки и более подробной информации доступны на сайте игры и в цифровых магазинах, таких как Steam, Epic Games Store и Microsoft Store.