S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля. Где и как купить игру в Украине

Релиз долгожданной игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля, созданной украинской студией GSC Game World, запланировано на сегодня, 20 ноября в 18:00. Игра обещает увлекательный открытый мир в зоне отчуждения с насыщенным сюжетом, уникальной атмосферой и инновационными графическими решениями.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о том, как и где можно купить игру S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля.
S.T.A.L.K.E.R. 2 доступна для предварительного заказа на официальном сайте игры stalker2.com и в магазинах цифровых платформ:
Скриншот
Помимо стандартного издания, есть специальные версии, включающие:
Игра обещает стать одной из самых знаковых украинских разработок благодаря продуманной игровой механике и новым элементам геймплея. Кроме того, она поддерживает украинскую локализацию, что делает ее привлекательной для отечественных игроков.
Официальные источники для покупки и более подробной информации доступны на сайте игры и в цифровых магазинах, таких как Steam, Epic Games Store и Microsoft Store.
При подготовке материала использовались следующие источники: Steam, Stalker 2.