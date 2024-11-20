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S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля. Где и как купить игру в Украине

Среда 20 ноября 2024 16:00
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S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля. Где и как купить игру в Украине Где можно купить игру S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Релиз долгожданной игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля, созданной украинской студией GSC Game World, запланировано на сегодня, 20 ноября в 18:00. Игра обещает увлекательный открытый мир в зоне отчуждения с насыщенным сюжетом, уникальной атмосферой и инновационными графическими решениями.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о том, как и где можно купить игру S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля.

Где можно купить игру

S.T.A.L.K.E.R. 2 доступна для предварительного заказа на официальном сайте игры stalker2.com и в магазинах цифровых платформ:

  • Steam - стандартное издание стоит 1399 гривен, премиум издания - дороже, 1899 и 2549 гривен, включая бонусный контент
  • Epic Games Store - цены аналогичны Steam, доступны различные издания
  • Microsoft Store - игра будет доступна для Xbox Series XS и через сервис Xbox Game Pass со дня релиза

S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля. Где и как купить игру в УкраинеS.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля. Где и как купить игру в Украине

Скриншот

Что входит в разные издания

Помимо стандартного издания, есть специальные версии, включающие:

  • Уникальные внутриигровые предметы
  • Саундтрек и артбуки
  • Доступ к будущим DLC

Почему стоит купить S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля

Игра обещает стать одной из самых знаковых украинских разработок благодаря продуманной игровой механике и новым элементам геймплея. Кроме того, она поддерживает украинскую локализацию, что делает ее привлекательной для отечественных игроков.

Официальные источники для покупки и более подробной информации доступны на сайте игры и в цифровых магазинах, таких как Steam, Epic Games Store и Microsoft Store.

При подготовке материала использовались следующие источники: Steam, Stalker 2.

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