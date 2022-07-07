"З ним надійніше, як з добрим другом": як українці реагують на відставку Бориса Джонсона

Звучать багато слів підтримки на адресу британського прем'єра, який зарекомендував себе надійним другом України й активно лобіював передачу нашій країні необхідної допомоги для оборони від російських загарбників, а також для підтримки біженців, вимушених шукати притулок у Британії.

"Бути лідером - це називати російське зло злом і брати відповідальність в найбільш кризові часи. Бути лідером - це першим приїхати до Києва, попри ракетні обстріли. Дякую Борису Джонсону за те, що розуміє загрозу російського монстра і завжди в передовій підтримці України", - зазначив радник глави офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

Це спланована диверсія проти держави, яка допомагає Україні.

Точно нова людина не буде так допомагати як Джонсон.

Ні, тільки не це! путінська зграя попрацювала

Це дуже погана новина, нам буде важко без його підтримки!

І все ж сумно. Звичайно, залишиться другом України, а ми назавжди будемо йому вдячні!

Ох ці окультні ігри еліт...

Фото: скрін коментарів facebook.com

"Бориса Джонсона нам буде не вистачати. І справа не у підтримці Британії - з цим все буде нормально. Брити все одно будуть в авангарді. А от емоцію та харизму Бориса замінити складно. Та й зачіска унікальна.

Для Бориса ідеалом завжди був Черчилль. А той йшов та повертався. Бажаємо цього і Джонсону, і якнайшвидше. Україні з ним надійніше, як з добрим другом, а друзі в міжнародній політиці багато вартують", - пише колишній глава МЗС України Павло Клімкін у Facebook.

Відео: Борис Джонсон оголосив про рішення піти у відставку

Як, без нього, він став нашим!

Щирий друг України! Дякую!

Все буде добре. Він любить Україну, залишиться вірним другом для всього народу.

Борис Джонсенюк з нами... і не важливо він прем'єр-міністр чи ні...

Справжньому другу України безмежна вдячність від українського народу!

У його зачісці свободи більше ніж у росіян

Нехай краще йде в генсеки NATO

Фото: скрін коментарів facebook.com

"Друзі, сумна новина для всіх українців, прем'єр-міністр Британії та наш великий друг Борис Джонсон йде у відставку з поста прем'єр-міністра і лідера Консервативної партії. На посаді глави уряду він залишиться до осені 2022 року, або поки не буде призначений новий прем'єр-міністр...

Чи вплине відставка Джонсона на допомогу Україні? Для України відставка Джонсона навряд чи щось кардинально змінить. Адже Україні допомагає практично вся Великобританія", - пише Олег Вишняков, почесний консул Ізраїлю в Західному регіоні, у своєму Facebook.

Він також зазначає, що після відставки Джонсона ймовірними наступниками на посаді прем'єра Британії є Бен Уоллес і Ліз Трасс: "так само як і Борис - проукраїнські".

"...Тому не думаю, що в цьому аспекті варто хвилюватись. Хоч знаю, як ми всі, українці, любимо Бориса Джонсона. Для України він залишиться другом з прем’єрством чи без!" - додав Вишняков.

Я з самого початку порівнював Бориса з Черчиллем. Це - модус вівенді: вони так бачать світ

Шкода. Яка жалість. Борис Джонсон один з перших простягнув руку допомоги Україні. Він випромінює світло і тепло. Він не боїться бути людиною. Дякую Борис за підтримку і допомогу Україні. Народ України ніколи не забуде, хто був поруч у важку хвилину.

Фото: скрін коментарів facebook.com

Як Борис Джонсон, підтримував Україну і допомагав боротися з російською агресією (фото: t.me/spravdi)