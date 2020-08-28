Риба просто зварилася: у Києві зливають гарячі нечистоти в озеро

У Києві риба гине через злив нечистот (Колаж РБК-Україна)

Жителі Голосіївського району стверджують, що у це озеро нечистоти зливають постійно

У Києві гарячу воду зливають у водойму і це призводить до загибелі риби. Активісти перевірили градусником температуру води та жахнулися.

Інцидент стався в Голосіївському районі столиці й за словами місцевих активістів, подібне тут відбувається вже не в перший раз. У місцеве озеро зливають потоки гарячої води та за дотриманням норм тут ніхто не стежить. Про це пише видання "Сьогодні".

Як розповіли активісти, в озеро злили нечистоти, і риба просто зварилася від високих температур. Комунальники поскаржилися на відсутність фінансування і послалися на те, що це був аварійний витік.

Потоки брудної води, яка ллється з труби в озеро були зафіксовані на відео. Після цього активісти перевірили температуру води та жахнулися, оскільки він просто зашкалював і показував понад 53 градусів Цельсія.

Варто відзначити, що це озеро в Голосіївському районі – частина заповідної зони, в ньому не можна купатися і ловити рибу. У ньому багато риби, черепахи та інші водні істоти. Виливання гарячих нечистот призвело до того, що у водоймі почала гинути риба.

Як розповіли місцеві жителі, вони вже не один раз фіксували викиди гарячої води, а також нечистот у водойму. Очисні споруди будувалися ще 10 років тому, і по трубі у водойму повинна потрапляти тільки очищена вода. Однак за всі ці роки споруди так і не були введені в експлуатацію.

Після скандалу комунальні служби зібрали нараду і знайшли причину – прорив тепломереж недалеко від водойми.

"Вони вже все відремонтували. Витік повинен бути усунений до 29 числа", - повідомили чиновники.

У Києві в озеро вилили нечистоти, від яких загинула риба

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