Спасательный круг для Маска. Трамп срочно решил купить новую Tesla: зачем ему это нужно

Президент Трамп заявил, что купит Tesla в поддержку "детища" главы DOGE Илона Маска после того, как производитель электромобилей столкнулся с падением акций и бойкотами из-за работы миллиардера с Белым домом.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, почему Дональд Трамп решил купить новую Tesla и как реагируют акции компании на последние события.
В посте на своей платформе Truth Social Трамп защитил Маска, заявив, что тот "рискует всем", чтобы помочь стране, и выполняет "фантастическую" работу.
"Завтра утром я куплю новую Tesla, чтобы выразить уверенность и поддержку Илону Маску, поистине великому американцу", - сказал Трамп.
Маск поблагодарил президента за поддержку на своей собственной социальной платформе X.
В январе Трамп выступил против электромобилей, отменив указ своего предшественника Джо Байдена, подписанный в 2021 году, который предусматривал, что к 2030 году половина всех новых автомобилей, продаваемых в США, будут электромобилями.
Аналитики рынка акций заявили, что основной причиной низкой динамики акций стали опасения относительно выполнения Tesla производственных планов и падение продаж за последний год.
Аналитики также отмечают, что экономическая политика Трампа в отношении пошлин также заставляет инвесторов нервничать.
Рынки США и Азии упали в понедельник, так как инвесторы, обеспокоенные экономическими последствиями тарифов Трампа, начали распродажу акций.
Это произошло после того, как президент США намекнул на возможную рецессию в стране, заявив в интервью, что крупнейшая экономика мира находится в "переходном периоде".
В рамках распродажи акции технологических компаний также упали: акции Tesla снизились на 15,4 процентов, в то время как акции гиганта чипов для искусственного интеллекта Nvidia, владельца Facebook Meta, Amazon и материнской компании Google Alphabet также значительно упали.
Рыночная капитализация Tesla снизилась более чем в два раза с момента достижения исторического максимума в 1,5 трлн долларов 17 декабря, стерев большую часть прибыли, которую акции компании получили после победы Трампа на выборах в США в ноябре.
Продажи Tesla в Европе резко упали, поскольку американский производитель электромобилей сталкивается как с проблемами в бизнесе, так и с общественным негативом из-за беспрецедентной политической активности своего генерального директора.
Данные, опубликованные Европейской ассоциацией производителей автомобилей (ACEA), показывают, что регистрация автомобилей Tesla в Европейском Союзе, Исландии, Лихтенштейне, Норвегии, Швейцарии и Великобритании снизилась на 45 процентов по сравнению с январем 2024 года и начала 2025 года. Это резкое снижение, несмотря на общий рост продаж электромобилей в регионе - они увеличились на 37 процентов за тот же период.
Предварительные данные, выпущенные в отдельных странах за тот же период, также показывают, что продажи Tesla упали почти на 60 процентов в Германии, крупнейшем рынке электромобилей Европы, с большим падением также во Франции и Норвегии.
Марк Уэйкфилд, руководитель глобального автомобильного рынка консалтинговой компании AlixPartners, предупреждает, что делать выводы по данным только одного месяца сложно, так как поставки Tesla могут значительно колебаться от месяца к месяцу.
"Нужно смотреть на данные по кварталам", - говорит он, добавляя, что другие данные, такие как стимулы, которые Tesla предлагает для стимулирования продаж, также указывают на замедление спроса на автомобили.
Почему упали продажи
Возможных факторов может быть несколько. Tesla до сих пор не поставила обещанный более дешевый автомобиль, а ее бестселлер Model Y вскоре получит обновление, что может стать причиной того, что некоторые покупатели откладывают покупку.
Уэйкфилд считает, что обновление Model Y является важным фактором снижения продаж Tesla в Европе. Но, по его словам,"острые реакции" на политическую активность Илона Маска "определенно также имеют влияние".
Стоит отметить, что роль Маска в масштабных сокращениях федеральных сотрудников по указанию Трампа привела к протестам в США против Tesla. Около 350 демонстрантов протестовали у автосалона Tesla в Портленде, штат Орегон, на прошлой неделе, в то время как девять человек были арестованы во время бурной демонстрации у салона Tesla в Нью-Йорке в начале марта.
Маск также возглавляет так называемое Министерство эффективности правительства, или DOGE, при администрации Трампа.
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При подготовке материала использовались следующие источники: Reuters, NPR, BBC.