Спасательный круг для Маска. Трамп срочно решил купить новую Tesla: зачем ему это нужно

Что заявил Трамп

В посте на своей платформе Truth Social Трамп защитил Маска, заявив, что тот "рискует всем", чтобы помочь стране, и выполняет "фантастическую" работу.

"Завтра утром я куплю новую Tesla, чтобы выразить уверенность и поддержку Илону Маску, поистине великому американцу", - сказал Трамп.

Маск поблагодарил президента за поддержку на своей собственной социальной платформе X.

В январе Трамп выступил против электромобилей, отменив указ своего предшественника Джо Байдена, подписанный в 2021 году, который предусматривал, что к 2030 году половина всех новых автомобилей, продаваемых в США, будут электромобилями.

Трамп заявил, что Маск "ставит все на кон", чтобы помочь стране, и делает "фантастическую" работу (фото: Getty Images)

Реакция акций Tesla

Аналитики рынка акций заявили, что основной причиной низкой динамики акций стали опасения относительно выполнения Tesla производственных планов и падение продаж за последний год.

Аналитики также отмечают, что экономическая политика Трампа в отношении пошлин также заставляет инвесторов нервничать.

Рынки США и Азии упали в понедельник, так как инвесторы, обеспокоенные экономическими последствиями тарифов Трампа, начали распродажу акций.

Это произошло после того, как президент США намекнул на возможную рецессию в стране, заявив в интервью, что крупнейшая экономика мира находится в "переходном периоде".

В рамках распродажи акции технологических компаний также упали: акции Tesla снизились на 15,4 процентов, в то время как акции гиганта чипов для искусственного интеллекта Nvidia, владельца Facebook Meta, Amazon и материнской компании Google Alphabet также значительно упали.

Рыночная капитализация Tesla снизилась более чем в два раза с момента достижения исторического максимума в 1,5 трлн долларов 17 декабря, стерев большую часть прибыли, которую акции компании получили после победы Трампа на выборах в США в ноябре.

Акции Tesla вернулись примерно к уровню, который был до выборов в США (фото: LSEG)

Что происходит с продажами Tesla в Европе

Продажи Tesla в Европе резко упали, поскольку американский производитель электромобилей сталкивается как с проблемами в бизнесе, так и с общественным негативом из-за беспрецедентной политической активности своего генерального директора.

Данные, опубликованные Европейской ассоциацией производителей автомобилей (ACEA), показывают, что регистрация автомобилей Tesla в Европейском Союзе, Исландии, Лихтенштейне, Норвегии, Швейцарии и Великобритании снизилась на 45 процентов по сравнению с январем 2024 года и начала 2025 года. Это резкое снижение, несмотря на общий рост продаж электромобилей в регионе - они увеличились на 37 процентов за тот же период.

Предварительные данные, выпущенные в отдельных странах за тот же период, также показывают, что продажи Tesla упали почти на 60 процентов в Германии, крупнейшем рынке электромобилей Европы, с большим падением также во Франции и Норвегии.

Марк Уэйкфилд, руководитель глобального автомобильного рынка консалтинговой компании AlixPartners, предупреждает, что делать выводы по данным только одного месяца сложно, так как поставки Tesla могут значительно колебаться от месяца к месяцу.

"Нужно смотреть на данные по кварталам", - говорит он, добавляя, что другие данные, такие как стимулы, которые Tesla предлагает для стимулирования продаж, также указывают на замедление спроса на автомобили.

Регистрации являются тщательно отслеживаемым показателем продаж (фото: ACEA)

Почему упали продажи

Возможных факторов может быть несколько. Tesla до сих пор не поставила обещанный более дешевый автомобиль, а ее бестселлер Model Y вскоре получит обновление, что может стать причиной того, что некоторые покупатели откладывают покупку.

Уэйкфилд считает, что обновление Model Y является важным фактором снижения продаж Tesla в Европе. Но, по его словам,"острые реакции" на политическую активность Илона Маска "определенно также имеют влияние".

Tesla Model Y (фото: Tesla)

Стоит отметить, что роль Маска в масштабных сокращениях федеральных сотрудников по указанию Трампа привела к протестам в США против Tesla. Около 350 демонстрантов протестовали у автосалона Tesla в Портленде, штат Орегон, на прошлой неделе, в то время как девять человек были арестованы во время бурной демонстрации у салона Tesla в Нью-Йорке в начале марта.

Разбитые окна автосалона Tesla, который был обстрелян неизвестным (фото: Tigard Police Department)

Маск также возглавляет так называемое Министерство эффективности правительства, или DOGE, при администрации Трампа.

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