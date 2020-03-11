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Ryanair масово скасовує рейси через коронавірус: що потрібно знати пасажирам

STYLERЖиття    11.03.2020 - 17:28
Ryanair масово скасовує рейси через коронавірус: що потрібно знати пасажирам
Ryanair скасовує рейси (колаж РБК-Україна)

У лоукостера Ryanair пояснили пасажирам, що робити через скасування авіарейсів

Авіакомпанія Ryanair через коронавірус в світі скасовує рейси до Європи. Обмеження були прийняті до 8 квітня, однак можуть бути продовжені. На сайті лоукостера розповіли, що робити пасажирам, які вже придбали квитки і як можна перевірити статус польоту.

У прес-службі зазначили, що повний графік польотів до/з Італії та всередині країни був припинений після рішення італійського уряду "заблокувати" всю державу, щоб стримати поширення вірусу Covid-19.

В авіакомпанії заявили про вимушене скасування до 25% коротких рейсів до Італії на період з 17 березня по 8 квітня.

Всіх постраждалих клієнтів повідомили по електронній пошті та СМС, а також дали можливість запросити повернення грошей за квитки, поміняти бронювання або перенаправити свою подорож.

Всю актуальну інформацію про статус рейсу можна побачити в особистому кабінеті на сайті або в додатку Ryanair.

Зазначається, що наразі обмеження торкнулися Італії, Йорданії, Ізраїлю, Грузії, Чорногорії та Чехії.

"Пасажири, які шукають репатріації (повернення з іншої країни на місце проживання), можуть безкоштовно отримати квиток на більш ранній рейс Ryanair, який працює до півночі п'ятниці, 13 березня.

Постраждалі пасажири зможуть вибрати між повним відшкодуванням або безкоштовним перельотом, який можна використовувати на рейсах Ryanair протягом наступних 12 місяців", - йдеться в повідомленні авіакомпанії.

Нагадаємо, що раніше в МАУ також заявили про скасування рейсів у європейські країни через коронавірус - загалом у 16 держав. Крім того, авіакомпанія також скасовує другу частоту окремих внутрішніх рейсів у межах України.

Додамо, що 10 березня всі рейси в Італію та Ізраїль скасував ще один європейський лоукостер - WizzAir.

До речі, вчора в українській авіакомпанії SkyUp заявили про можливість змінити польотну програму у зв'язку з інформацією про поширення коронавіруса.

Як повідомлялося, через спалах Covid-19 майже половину рейсів скасувала найбільша авіакомпанія Європи Lufthansa. Не впоралася з економічними труднощами у зв'язку з коронавірусом і британська авіакомпанія Flybe, яка в підсумку оголосила себе банкрутом.

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