Поруч були діти: в центрі Києва з під'їзду випало вікно і ледь не вбило дівчину (фото)

У Києві вікно випало з 4 поверху і ледь не вбило дівчину (фото: колаж РБК-Україна)

У Києві вдень випало вікно, коли у дворі ходили люди

Сьогодні, 2 вересня, вдень в Києві на Печерську з під'їзду відлетіла частина вікна і ледь не вбила перехожу дівчину. Інцидент стався на вулиці Бастіонній 5/13. Про це повідомляє видання "ГолосUA".

Пригода сталася в 20 метрах від дитячого майданчика. Частина віконної рами вилетіла з четвертого поверху і впала на "козирок", який мешканці будинку встановили самі.

У Києві вікно випало з 4 поверху і ледь не вбило дівчину (фото: golos.ua)

У момент падіння вікна в під'їзд заходила дівчина, але їй пощастило, і вона не постраждала. Віконна рама пробила в "козирку" дірку, і частина осколків розсипалась по тротуару.

У Києві вікно випало з 4 поверху і ледь не вбило дівчину (фото: golos.ua)

Дуже пощастило, що вікно нікого не зачепило, оскільки біля під'їзду часто бігають діти. Варто зазначити, що діти відразу ж збіглися на звук розбитого скла.

У Києві вікно випало з 4 поверху і ледь не вбило дівчину (фото: golos.ua)

Інцидент стався в 15:30. Місцеві мешканці одразу ж викликали поліцію і повідомили комунальників про проблему. Останні пообіцяли, що відреагують на цей інцидент і перевірять стан інших вікон.

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