Разрушительная Луна и опасный Марс. К чему готовиться 20 августа: прогноз астролога

Прогноз астропогоды на 20 августа

Неблагоприятный период, касающийся новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской, всех мер, связанных с риском и авантюрами, продолжается.

Астролог напомнила, что ретроградный Меркурий все еще влияет на нашу жизнь. Поэтому не планируйте на вторник ничего важного.

"20 августа - день примирения, справедливости, внутреннего комфорта и мира. Время выполнения обязанностей. Не желательно поддаваться печали и быть пассивными", - подчеркнула Соловьева.

"Полезными будут физические нагрузки и любое очищение организма. Не желательно употреблять мясную пищу, лучше предпочесть рыбу и грибы", - добавила она.

Что сегодня запрещено делать (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на 20 августа

20 августа - день Марса, планеты активности, решительности, энтузиазма, смелости, воинственного настроения и намерения побеждать.

"Из-за общего фона суток не инициируйте завтра новых активностей, связанных с оформлением на новую работу, приобретением или ремонтом автомобиля, бытовой техники, дальними путешествиями, сверхурочными нагрузками на работе, первым в жизни использованием оружия", - советует астролог.

Также она назвала главные запреты этого дня:

не усиливайте марсианскую энергетику, используя красный цвет и его оттенки

не злоупотребляйте острыми блюдами, мясом, алкоголем

не раньте других даже словом

не просматривайте агрессивный контент (новости, видео, фотографии).

"Простите тех, кто вас оскорбил, и ни в коем случае не обижайте сами.

Можно давать отпор в ответ на агрессию в свою сторону, проходить курс приема витаминов для поддержания энергии в организме", - добавила Соловьева.

Гороскоп на 20 августа (иллюстрация: freepik.com)

Луна в Рыбах - как это повлияет на нашу жизнь

20 августа, с 06:42 до 08:17, Луна, отвечающая за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость, будет в разрушительном градусе Рыб️.

"Разрушительный градус - это градус жертвенной проверки: только через испытания можно получить помощь и награду за свою стойкость. Он приносит испытания на прочность, выносливость и выдержку", - пояснила астролог.

"Он притягивает события, заставляющие страдать, проходить негативные ситуации, которые могут подтолкнуть к разочарованию в жизни, пессимизму, унынию. В Рыбах этот градус оказывает разрушительное действие на психику, вызывает подсознательные страхи, создает возможность попадания в психическую зависимость, склонность к массовым психозам, разочарование в жизни, препятствия, долги", - добавила она.

Астросоветы на вторник (иллюстрация: freepik.com)

Это - символ недоверия, градус душевнобольных, алкозависимых, наркоманов, самоубийц. Хитрый, холодный и агрессивный, подлый, коварный градус, отметила Соловьева. Он запутывает в собственных происках тех, кто ими злоупотребляет.

Также он, по словам астролога, придает склонность к душевным болезням, маниям, разрушительности, насилию, садизму. А еще создает неустойчивые и хаотические обстоятельства, гасит творческие импульсы, инициативу и самоуверенность.

"Если же у человека достаточно мудрости для правильного осознания, он достойно и смиренно проходит все проверки и испытания, то его может ждать хорошая компенсация за стойкость и выдержку. Если лично для себя ничего не желать по функциям планеты или светила в разрушительном градусе, а видеть страдания других и помогать им, только тогда можно получить вознаграждение", - подчеркнула Соловьева.