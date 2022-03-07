"Російський корабель, йди нах*й": цитати війни, які увійдуть до підручників історії України

"Російський військовий корабель - йди нах*й!"

Фраза, сказана бійцями ЗСУ та прикордонниками, захисниками острова Зміїний, у відповідь на пропозицію російських окупантів скласти зброю, стала зараз справжнім крилатим виразом, а хтось називає її першим військовим мемом.

Красномовний "діалог" відбувся в перший день інтервенції, 24 лютого, коли по нашому острові ворог бив з артилерії з моря (кораблі ЧФ РФ "Москва" і "Василь Биков") і з повітря. Коли після масивного обстрілу капітан зв'язався із захисниками острова, назвався "російським військовим кораблем" і запропонував здатися, пригрозивши смертю, українці просто нецензурно його послали на три літери: "російський військовий корабель - йди нах*й"!

Потім зв'язок із захисниками Зміїного зник, а в мережах пізніше поширювався аудіозапис розмови.

"Покладіть насіння в кишені, щоб хоч соняшники проросли"

Того ж дня в Генічеську Херсонської області жінка гнівно кричала на військових РФ, які зайняли місто, проганяла їх та обіцяла загарбникам погибель.

Спілкування городянки з одним з озброєних російських солдатів було знято на відео. Так фраза українки з порадою окупанту була увічнена.

"Ви окупанти! Ви фашисти! Ви прийшли на нашу землю! Якого хр*на ви прийшли зі зброєю до нас!? Покладіть насіння в кишені свої, щоб хоч соняшники проросли, коли ви тут поляже!... Покладіть в кишені насіння! Ви окупанти, ви вороги! І ви вже з цієї секунди прокляті!" - говорила мешканка Генічеська інтервентам.

До речі, пізніше вираз жінки, яка піклується про свою землю, розійшовся по впливових зарубіжних ЗМІ.

"Використовуйте весла"

Це випадок, коли одне крилате висловлювання надихає на виникнення іншого. Так, на грузинському балкері відмовилися заправляти російське судно паливом, відповівши: "російський корабель - йди на**й", а потім запропонували тим гребти веслами.

"Якщо у вас паливо закінчується - ви можете використовувати весла", - порадив старший помічник капітана.

Додамо, що після запущених міжнародним співтовариством санкцій і закриття неба для російських літаків європейськими країнами в мережі стали з'являтися меми про весла вже і для авіаліній РФ.

Також ми писали, що українці голими руками зупиняють танки на вулицях, а також закидають російські військові автомобілі коктейлями "Молотова".