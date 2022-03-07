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"Російський корабель, йди нах*й": цитати війни, які увійдуть до підручників історії України

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Понеділок 07 березня 2022 17:00
"Російський корабель, йди нах*й": цитати війни, які увійдуть до підручників історії України Колаж РБК-Україна: які цитати війни Росії проти України увійдуть до підручників історії
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти, задурені своєю ж пропагандою, при вторгненні в Україну думали про нібито швидку капітуляцію і легку перемогу. Тепер інтервенти переконуються - приходять таки не "на", а "в" українську землю, а їм всюди ще й правильний напрямок підказують, з напутніми міцними словами.

Деякі такі фрази на адресу загарбників швидко розлетілися всією Україною, світом, масово цитуються в інтернеті та ЗМІ, а висловлювання про "російський військовий корабель" вже стало культовим.

Які вирази українців, військових і цивільних, напевно в майбутньому попадуть на сторінки підручників новітньої історії України - у добірці у нашому матеріалі нижче.

"Російський військовий корабель - йди нах*й!"

Фраза, сказана бійцями ЗСУ та прикордонниками, захисниками острова Зміїний, у відповідь на пропозицію російських окупантів скласти зброю, стала зараз справжнім крилатим виразом, а хтось називає її першим військовим мемом.

Красномовний "діалог" відбувся в перший день інтервенції, 24 лютого, коли по нашому острові ворог бив з артилерії з моря (кораблі ЧФ РФ "Москва" і "Василь Биков") і з повітря. Коли після масивного обстрілу капітан зв'язався із захисниками острова, назвався "російським військовим кораблем" і запропонував здатися, пригрозивши смертю, українці просто нецензурно його послали на три літери: "російський військовий корабель - йди нах*й"!

Потім зв'язок із захисниками Зміїного зник, а в мережах пізніше поширювався аудіозапис розмови.

"Покладіть насіння в кишені, щоб хоч соняшники проросли"

Того ж дня в Генічеську Херсонської області жінка гнівно кричала на військових РФ, які зайняли місто, проганяла їх та обіцяла загарбникам погибель.

Спілкування городянки з одним з озброєних російських солдатів було знято на відео. Так фраза українки з порадою окупанту була увічнена.

"Ви окупанти! Ви фашисти! Ви прийшли на нашу землю! Якого хр*на ви прийшли зі зброєю до нас!? Покладіть насіння в кишені свої, щоб хоч соняшники проросли, коли ви тут поляже!... Покладіть в кишені насіння! Ви окупанти, ви вороги! І ви вже з цієї секунди прокляті!" - говорила мешканка Генічеська інтервентам.

До речі, пізніше вираз жінки, яка піклується про свою землю, розійшовся по впливових зарубіжних ЗМІ.

&quot;Російський корабель, йди нах*й&quot;: цитати війни, які увійдуть до підручників історії України&quot;Російський корабель, йди нах*й&quot;: цитати війни, які увійдуть до підручників історії України&quot;Російський корабель, йди нах*й&quot;: цитати війни, які увійдуть до підручників історії України

"Використовуйте весла"

Це випадок, коли одне крилате висловлювання надихає на виникнення іншого. Так, на грузинському балкері відмовилися заправляти російське судно паливом, відповівши: "російський корабель - йди на**й", а потім запропонували тим гребти веслами.

"Якщо у вас паливо закінчується - ви можете використовувати весла", - порадив старший помічник капітана.

Додамо, що після запущених міжнародним співтовариством санкцій і закриття неба для російських літаків європейськими країнами в мережі стали з'являтися меми про весла вже і для авіаліній РФ.

&quot;Російський корабель, йди нах*й&quot;: цитати війни, які увійдуть до підручників історії України

Також ми писали, що українці голими руками зупиняють танки на вулицях, а також закидають російські військові автомобілі коктейлями "Молотова".

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