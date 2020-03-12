Російських туристів зганьбили на популярному курорті: як дикуни

Російських туристів зганьбили на Балі (колаж РБК-Україна)

Жителів Росії на Балі не люблять і вважають "бруднулями"

Росіяни на Балі ведуть себе, як дикуни. Місцевий житель розповів, чому в Індонезії не люблять приїжджих відпочиваючих з Росії.

Історію про те, що думають про росіян жителі Балі, повідав відомий блогер і мандрівник Макс Колгін. За його словами, на популярному курорті йому довелося поспілкуватися з корінним жителем, який провів невелику екскурсію Максу. Зазначимо, що блогер вже тривалий час живе в Китаї. І, за його словами, співрозмовник з Індонезії прийняв його за "чистокровного німця".

Індонезієць під час розмови розповів, що тривалий час працював гідом і приймав гостей у готелі. Але найважче йому працювалося саме з російськими гостями.

"Вони приїжджають сюди відпочивати, влаштовують гучні тусовки і не поважають місцевих. Росіяни весь час чимось незадоволені і сприймають місцеве населення, як прислугу", - поскаржився чоловік.

На Балі не люблять російських туристів (фото з особистого архіву Макса Колгіна)

"З його перспективи це виглядає так: місцеві жителі щиро раді бачити гостей, усміхаються і вітають їх, а туристи, в свою чергу, дивляться на індонезійців, як на дурників, думаючи, що ті будуть розводити їх своєю усмішкою на гроші. Погодьтеся, є в нас таке. Чомусь росіяни не вірять в посмішку і в усьому шукають підступ і обман", - пише у своєму блозі Колгін.

Також індонезійці незадоволені тим, що росіяни "бруднулі" - розкидають речі в готелі і не прибираються перед виїздом.

"Після російських гостей доводиться дуже довго і ретельно прибирати, а на зауваження про гучні вечірки по ночах вони не звертають уваги", - зазначив гід.

При цьому він додав, що так поводяться в основному ті, хто приїжджає на Балі на короткий термін - два-три тижні. А ось ті росіяни, які живуть на острові довгий час, шанобливо ставляться до оточуючих і взагалі "ніби інша нація".

"Може, нам варто змінити своє ставлення до відпочинку і перестати вести себе, як дикуни?" - поставив риторичне питання блогер.

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