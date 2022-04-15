Російська дружина дозволила чоловікові ґвалтувати українських жінок: журналісти встановили особи цієї пари

В одному з перехоплень СБУ розмов російських військовослужбовців зі своїми рідними, був виявлений моторошний діалог. Дружина окупанта дозволила чоловікові ґвалтувати українських жінок , але при цьому закликала його оберігатися.

Журналісти "схеми" змогли встановити особу ґвалтівника та його дружини. Про це йдеться в сюжеті " Радіо Свобода ".

Кількість сексуальних злочинів російськими військовими в Україні вже обчислюється тисячами. Окупанти здійснюють насильство над жінками будь-якого віку, над неповнолітніми дівчатами та навіть немовлятами.

12 квітня СБУ опублікувала моторошний фрагмент перехопленої розмови російського військового з його дружиною. Вона, сміючись, підтримала чоловіка у скоєнні насильства і навіть закликала "ґвалтувати українських баб". Попросила тільки, щоб він охоронявся.

- Так, ти давай там, українських баб насилуй, так? І мені нічого не кажи. Зрозуміло? (сміється - ред.), – каже жінка своєму чоловікові-загарбнику.

- Гвалтувати й тобі нічого не говорити? - відповідає він своїй дружині.

- Так, щоб я нічого не знала. А че? (сміється - ред.).

- Можна, так?

- Так, дозволяю. Тільки захищайся (користуйся презервативами – ред.)!

- Хороше.

Журналісти встановили особи цієї пари. Чоловік - в минулому строковик Росгвардії, служив в полку, який брав участь в окупації Криму Росією. А під час повномасштабного вторгнення він потрапив у Херсонську область. Його звуть Роман Биковський і йому 27 років. Його дружина - Ольга Биковська, до заміжжя - Пинясова.

Обидва родом з Орловської області, але у 2018 році перебралися жити в окупований Крим. Відомо також, що у 2017 році у них народилася дитина – син.

По сторінках Ольги Биковської в соціальних мережах, її життєве кредо: "Навчіться нікому нічого не розповідати. Ось тоді буде все добре". А головне в її житті - сім'я і діти.

На шевронах Биковського вказана Оперативна дивізія особливого призначення ім. Ф. Е. Дзержинського. Ця дивізія вважається елітним військовим з'єднанням військ Національної гвардії Росії.

ДО РЕЧІ, поки Биковський в Україні ґвалтував українських жінок з дозволу своєї дружини, ця жінка шукала в Криму роботу - по догляду за дітьми.

Судячи з фотографій на сторінці Биковської, сім'я там влаштувалася всерйоз і надовго. Мати Романа регулярно публікує фото з онуком біля місцевої пам'ятки-фонтану закоханих у Феодосії.

Контракт з Міноборони РФ Биковський уклав у 2018 році. І за емблемами на шевронах - у 108 Гвардійському десантно-штурмовому Кубанському козачому ордені Червоної Зірки полку.

Відомо, що зараз Биковський знаходиться в Севастополі – лікується в госпіталі після поранення. Журналістам вдалося поговорити з ним і його дружиною телефоном. Голоси повністю співпадають з тими, що на плівці СБУ. Однак Биковський стверджує, що це не він. Свої сторінки в соцмережах вони видалили та заблокували.