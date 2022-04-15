Російська дружина дозволила чоловікові ґвалтувати українських жінок: журналісти встановили особи цієї пари
В одному з перехоплень СБУ розмов російських військовослужбовців зі своїми рідними, був виявлений моторошний діалог. Дружина окупанта дозволила чоловікові ґвалтувати українських жінок, але при цьому закликала його оберігатися.
Журналісти "схеми" змогли встановити особу ґвалтівника та його дружини. Про це йдеться в сюжеті "Радіо Свобода".
Кількість сексуальних злочинів російськими військовими в Україні вже обчислюється тисячами. Окупанти здійснюють насильство над жінками будь-якого віку, над неповнолітніми дівчатами та навіть немовлятами.
12 квітня СБУ опублікувала моторошний фрагмент перехопленої розмови російського військового з його дружиною. Вона, сміючись, підтримала чоловіка у скоєнні насильства і навіть закликала "ґвалтувати українських баб". Попросила тільки, щоб він охоронявся.
- Так, ти давай там, українських баб насилуй, так? І мені нічого не кажи. Зрозуміло? (сміється - ред.), – каже жінка своєму чоловікові-загарбнику.
- Гвалтувати й тобі нічого не говорити? - відповідає він своїй дружині.
- Так, щоб я нічого не знала. А че? (сміється - ред.).
- Можна, так?
- Так, дозволяю. Тільки захищайся (користуйся презервативами – ред.)!
- Хороше.
Журналісти встановили особи цієї пари. Чоловік - в минулому строковик Росгвардії, служив в полку, який брав участь в окупації Криму Росією. А під час повномасштабного вторгнення він потрапив у Херсонську область. Його звуть Роман Биковський і йому 27 років. Його дружина - Ольга Биковська, до заміжжя - Пинясова.
Обидва родом з Орловської області, але у 2018 році перебралися жити в окупований Крим. Відомо також, що у 2017 році у них народилася дитина – син.
По сторінках Ольги Биковської в соціальних мережах, її життєве кредо: "Навчіться нікому нічого не розповідати. Ось тоді буде все добре". А головне в її житті - сім'я і діти.
На шевронах Биковського вказана Оперативна дивізія особливого призначення ім. Ф. Е. Дзержинського. Ця дивізія вважається елітним військовим з'єднанням військ Національної гвардії Росії.
ДО РЕЧІ, поки Биковський в Україні ґвалтував українських жінок з дозволу своєї дружини, ця жінка шукала в Криму роботу - по догляду за дітьми.
Судячи з фотографій на сторінці Биковської, сім'я там влаштувалася всерйоз і надовго. Мати Романа регулярно публікує фото з онуком біля місцевої пам'ятки-фонтану закоханих у Феодосії.
Контракт з Міноборони РФ Биковський уклав у 2018 році. І за емблемами на шевронах - у 108 Гвардійському десантно-штурмовому Кубанському козачому ордені Червоної Зірки полку.
Відомо, що зараз Биковський знаходиться в Севастополі – лікується в госпіталі після поранення. Журналістам вдалося поговорити з ним і його дружиною телефоном. Голоси повністю співпадають з тими, що на плівці СБУ. Однак Биковський стверджує, що це не він. Свої сторінки в соцмережах вони видалили та заблокували.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українки з Бучі, яким вдалося вижити після окупації, розповіли про страшні випадки зґвалтувань.
А також стало відомо ім'я військового РФ, який ґвалтував в Україні немовля і відправляв відео друзям.