Руслана Писанка показала себе перед операцією: "може відвернуло від чогось більш страшного" (відео)

"Я себе почуваю нормально. Таке відчуття, наче я вже здорова, але ходити ще не можу. Вже готова до операції, найближчим часом її зроблять. Якщо зараз хтось знаходиться у такому ж стані, як і я, головне зрозуміти, що це є сьогодні твоя реальність, і це можна подолати", - сказала ведуча.

Фото: Руслана Писанка в лікарні

"Все минеться і буде добре. Кажуть люди, що може відвернуло від чогось більш страшного…" - додала Руслана.

За прогнозами лікарів, уже за 3-4 місяці 56-річна Писанка почне ходити, але сама вона впевнена, що на роботу прийде значно раніше.

Фото: Руслана Писанка на виставі "Поїзд "Одеса-мама"

"Ваша підтримка дає мені силу і поштовх повернутися в кадр! Я дуже скучила за своїми колегами та глядачами! Думаю, на милицях зможу пришкандибати на ефір. І навіть сісти на високий стілець за столом, щось готувати. Я ж не язика зламала, а тільки ногу", - зауважила зірка.

Відео: Руслана Писанка після падіння на сцені готується до операції

Фото: Вова Рабчун, Руслана Писанка, Ірина Ванникова з ведучими-колегами

Фото: Руслана Писанка з чоловіком

Руслана Писанка (фото: прес-служба каналу "1+1")