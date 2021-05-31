За кермо у п'яному угарі: у Дніпрі "коп" з дружиною накинулися на перехожого з матами

Поліцейський і його дружина накинулися на перехожого з матами за те, що той попросив їх викликати друзів або драйвера і не сідати за кермо в нетверезому стані. Інцидент стався в Дніпрі.

На кадрах відео видно, що чоловік і жінка, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп'яніння намагаються сісти в машину і виїхати з пікнікової зони в Дніпрі.

У підписі до відео зазначено, що напівголий чоловік на відео – поліцейський, а жінка, яка намагається завести машину – його дружина, Рогова Ірина Василівна.

Перехожий зробив парі зауваження про те, що їм не варто в такому стані сідати за кермо. Він закликав поліцейського і його дружину зателефонувати друзям, знайомим або викликати водія, щоб їх доставили додому.

Однак пара у відповідь вибухнула нецензурною лайкою і спробувала навіть забрати камеру з рук перехожого.

Після довгих суперечок з використанням нецензурних слів і особистих образ на адресу перехожого, поліцейський залишився в пікніковій зоні, а його нетвереза дружина все ж сіла за кермо автомобіля і поїхала в невідомому напрямку.

"Будучи в п'яному стані, чоловік, розуміючи всю ступінь відповідальності, після зауваження не бажав їхати, але дружина Рогова Ірина Василівна вважає інакше. Нова поліція України. Неправомірні дії співробітників патрульної поліції Новомосковськ. Свавілля органів виконавчої влади. Поліцейські порушують закон. П'яна дружина співробітника поліції вирішила, що вона теж поліцейський, і бикує не по-дитячому", - сказано в описі до відео.

Повністю відеоролик можна подивитися ось тут. Обережно, ролик містить нецензурну лайку, 18+.