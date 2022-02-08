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Керівника Геокадастру Дніпропетровської області побили: що відомо

Автор: Наталія Гурковська

Виконувача обов'язків голови Геокадастру у Дніпропетровській області Віталія Духневича було побито на робочому місці.

Про це пише 49000.com.ua.

Так, 4 лютого, у п'ятницю, до нього до кабінету без запрошення зайшли п'ять чоловіків та троє жінок - співробітники управління Геокадастру.

Вони дуже грубо почали вимагати віддати їм електронні ключі та документацію. Для цього були необхідні відповідні запити та дозволи, які вони не змогли надати.

Відповідно, Духневич відмовив їм у вимогах. Тоді вони його побили.У результаті конфлікт закінчився для Духневича лікарняним ліжком - у нього зламана кисть, пошкоджено праве вухо.

Як повідомлялось, колишній голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Бондаренко похвалився у Facebook інфраструктурними успіхами області. У відповідь на це колишньому чиновнику нагадали про погану роботу та провалені проекти.

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Дніпро