Керівника Геокадастру Дніпропетровської області побили: що відомо

Виконувача обов'язків голови Геокадастру у Дніпропетровській області Віталія Духневича було побито на робочому місці.

Так, 4 лютого, у п'ятницю, до нього до кабінету без запрошення зайшли п'ять чоловіків та троє жінок - співробітники управління Геокадастру.

Вони дуже грубо почали вимагати віддати їм електронні ключі та документацію. Для цього були необхідні відповідні запити та дозволи, які вони не змогли надати.

Відповідно, Духневич відмовив їм у вимогах. Тоді вони його побили.У результаті конфлікт закінчився для Духневича лікарняним ліжком - у нього зламана кисть, пошкоджено праве вухо.