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Руки-базуки: Сєдокова зганьбилася через зайву вагу

STYLERПерсони    07.09.2019 - 16:21
Руки-базуки: Сєдокова зганьбилася через зайву вагу
Анна Сєдокова (фото: instagram.com/annasedokova)

На думку користувачів, Сєдокова помітно розповніла

Анна Сєдокова опублікувала у соцмережі новий знімок і нарвалася на критику користувачів. Фанати відзначили, що артистка розповнішала і порадили їй стежити за фігурою. Відповідний пост опублікований в Instagram.

На знімку екс-солістка групи "ВІА Гра" Анна Сєдокова позує в чорному платті з глибоким декольте, яке доходить практично до талії.

Руки-базуки: Сєдокова зганьбилася через зайву вагуАнна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Виконавиця не перестає дивувати шанувальників сексуальними фото. Одним підписникам це подобається, інші, навпаки, вважають, що подібна поведінка показує Сєдокову не у кращому світлі. Крім того, деякі фанати поспішили відзначити, що співачка розповніла:

  • Руки-базуки
  • Аню, худій і горя не знай. Сама розумієш, товстушки - привід для насмішок.
  • З губами перебір.
  • Красиво, але не своє.
  • Вас не впізнати.

Руки-базуки: Сєдокова зганьбилася через зайву вагу

Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Раніше ми писали про те, що Анна Сєдокова вразила визнанням про шкільні роки.

А також розповідали про те, що вульгарний образ Сєдокової перейшов усі межі (відео).

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