Рука с желто-голубыми браслетами: история украинского защитника, который погиб под Изюмом

Как сообщает областной информационный штаб Днепропетровской области, рука с сине-желтыми браслетами принадлежит жителю Никополя Сергей Сове. Жена опознала украинского защитника по татуировкам. 36-летний Сергей Сова был бойцом 93-ой механизированной бригады "Холодный Яр".

Его сын, 14-летний Марат, написал письмо президенту Украины:

"Уважаемый господин президент, Владимир Александрович. Это рука моего отца, Совы Сергея Александровича, воина и Защитника Украины, 93-ой механизированной бригады "Холодный Яр", никопольчанина, который отстаивал свободу нашей страны с 2014 года. (Мама узнала нашего отца по татуировкам на теле, после эксгумации тел массовых захоронений в г. Изюм). Эта рука - символ украинского Воина, несокрушимого и мужественного", - написал сын Героя.

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Сергей Сова находился в статусе "пропал без вести" с 19 апреля. Как рассказала его супруга Оксана Сова для Suspilne, Сергея искали почти пять месяцев, но никакой информации не было. Родные надеялись на ранения, плен, на все что угодно.

Боец находился на фронте с 2014 года - сначала в АТО, потом в ООС. А потом подписал контракт с 93 бригадой "Холодный Яр". 24 февраля он уже был на контракте и успел получить квалификацию учебного медика, поэтому на момент полномасштабного вторжения находился в учебном центре "Десна".

С 24 февраля его прикомандировали к другому подразделению, и он выполнял боевые задания в Черниговской области. А потом вернулся к холоднояровцам и их отправили на Харьковское направление, под Изюм.

Оксана рассказала, что говорила с мужем часто, почти каждый день, если была связь. Если долго связи не было - писала сообщения. 19 апреля они в последний раз поговорили, и она признается, что этот разговор никогда не забудет.

"К тому времени уже несколько дней были тяжелые бои, их накрывала авиация, ствольная артиллерия, танки, силы были, к сожалению, неравные, нашим не хватало поддержки. Сергей говорил, что не знает, чем все кончится, но ни метра нашей земли ребята не отдадут, не отступят назад. Так и вышло. А дальше связь с ним оборвалась. Затем бригада сообщила мне, что в 10 утра на Изюмском направлении произошло тяжелое сражение и после боя его уже не было на позиции", - добавляет жена Героя.

Фото: Эксгумация тел в Изюме (Виталий Носач, РБК-Украина)

Когда она узнала, что украинские военные деоккупировали Изюм, она начала мониторить информацию. А потом узнала мужа по фото. Снимки отправила в военкомат. Там ее мужа знали хорошо, поэтому сомнений, что это он, не было.

Браслеты Сергей Сова носил с 2014 года. Когда он шел на войну, эти браслеты ему подарили дети - как обереги.

"Мое состояние в пятницу было тяжелым, и я не могла это скрыть от детей. Мой старший сын Марат - ему 14 лет - видел, что со мной происходило. Поэтому в воскресенье Марат сам решил написать письмо президенту. Надеюсь, что президент его получит и увидит, как Марат гордится отцом, как хочет, чтобы ним гордились все. Да, Марат - подросток, но его воспитал отец и он уже, как настоящий мужчина", - рассказала Оксана.

Сейчас семье погибшего героя предстоит официальное опознание, потом тело отдадут для достойного погребения. Родные заберут его домой, в Никополь.

"Его гибель - это моя боль на всю жизнь, но я жена солдата. Он с 2014 года учил меня стойко принимать удары судьбы, учил быть сильной. Я знала, что всегда могу позвонить ему, при любых трудностях, даже если он за сотню километров от меня. Он был всегда для меня и детей номер один. Сейчас мне так хочется ему позвонить, но, к сожалению, некуда…" - добавила Оксана Сова.

Сергей Сова с детства увлекался спортом и почти 10 лет занимался боксом. У него было звание кандидата в мастера спорта.

После женитьбы вместе с женой Оксаной занялся семейным делом - разводил собак профессиональных пород и дрессировал их. Его воспитанники становились чемпионами престижных соревнований.

В браке у него родилось двое детей - сын Марат и дочь Элина. Марату сейчас 14 лет, а Элине - 9. Вместе с Оксаной они прожили 15 счастливых лет.

Фото: Сергей Сова с семьей (facebook.com/shtab.dnipro)