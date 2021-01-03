Лаявся і зламав турнікет: неадекватний пасажир київського метро став зіркою мережі (відео)

У Києві через технічні неполадки пасажири не могли увійти на станцію. Судячи з відео, у системі оплати за проїзд стався черговий збій, що призвів до скупчення людей на вході у метро. Один з пасажирів, мабуть, чекати не планував, і почав лаятися зі співробітниками метрополітену і навіть зламав турнікет. Відео інциденту опубліковане в соціальній мережі Facebook.

На одній з центральних станцій метро Києва один з пасажирів намагався прорватися до поїздів, ламаючи турнікет. Відео опубліковане в співтоваристві "Київ Оперативний".

Швидше за все, причиною такої поведінки розлюченого чоловіка, який також приспустив маску, стала непрацююча система оплати проїзду. Це спричинило велике скупчення пасажирів на станції без дотримання соціальної дистанції. Ймовірно, це саме ті пасажири, які раніше в суботу заполонили центр Києва і всі його новорічні локації.

Відстоюючи свою потребу потрапити в метро, чоловік застосував нецензурну лексику.

"Неадеквати дісталися до центру Києва", - описав те, що відбувається автор публікації.

В коментарях деякі підтримали протест чоловіка, вказуючи на те, що співробітники метрополітену, утримуючи пасажирів близько турнікетів, сприяють поширенню коронавірусної інфекції. Спираючись на досвід європейських держав, окремі читачі припускають, що настільки масштабне скупчення людей у метро неприпустиме.

Правильно мужик робить. Чим більше таких, тим краще. Мене завжди також бісять такі ситуації, це ж відбувається у столиці України з багатомільярдним бюджетом... скрізь бидляча вічноремонтна інфраструктура. До цього можна віднести й запаскуджений стовпчиками й бетонними зал*пами центр, і мертві ескалатори на вокзалах, так й вічномолоді цигани, яких поліція не помічає.

А уявляєте, що було б у тій же Франції в такій ситуації? Та знесли б усе к *ерам і мали б рацію! Бо що таке скупчення людей у тій же Франції - це загроза теракту! І співробітники метро були б зобов'язані негайно відкрити всі турнікети й впустити/випустити всіх! Бо їх просто б відправили під суд. Але не у нас.

Ну зрозуміти й пробачити, коли працівники метро штучно і навмисно створюють тисняву і скупчення людей, не пускаючи одного школяра, вимагаючи у нього міфічний "електронний учнівський", який нібито повинен вже бути 1 січня... У нас мер взагалі є?!!

Реакція мережі на дії пасажира (скріншоти: facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, що раніше кияни втомилися чекати ремонту дороги й стали її лагодити самостійно.

Також ми писали, що у київському метрополітені встановили годинники, які будуть показувати час, що залишився до прибуття поїзда.