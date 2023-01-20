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Развивается у женщин после 30 лет: врачи предупредили об опасной болезни

Врачи предупреждают женщин за 30 лет об опасной болезни (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Врачи из Центра общественного здоровья предупреждают об опасной гинекологической болезни, которая чаще всего угрожает женщинам за 30 лет. Этот недуг в начале развивается бессимптомно, поэтому очень важно вовремя его выявить и начать лечение.

Об этом рассказали на странице Центра общественного здоровья в Facebook.

Какая болезнь угрожает женщинам за 30 лет

"Важно помнить, что все женщины имеют риск развития рака шейки матки (РШМ). Чаще всего болезнь обнаруживают у женщин старше 30 лет. Доказано, что общегосударственные профилактические и скрининговые программы оказывают решающее влияние на снижение смертности от этого недуга", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что семейные врачи играют немаловажную роль в раннем обнаружении бессимптомного рака. Они должны способствовать выполнению всех рекомендаций специалистов по противоопухолевому лечению.

Как уменьшить риск развития рака шейки матки:

  • Врачи рекомендуют вакцинироваться против вируса папилломы человека
  • Женщинам от 18 лет (или с началом половой жизни) до 60 лет необходимо проходить обязательный профилактический гинекологический осмотр не реже 1 раза в год и цитологический скрининг на РШМ не реже 1 раза в 3 года
  • При выявлении патологий после цитологического исследования следует провести дальнейшее обследование и лечение

Вторичная профилактика рака предполагает своевременное выявление предопухолевых состояний и заболеваний, их лечение и диспансерное наблюдение за больными.

Одним из методов вторичной профилактики рака является активный скрининг рака и предраковых состояний. Цитологический скрининг позволяет снизить заболеваемость раком шейки матки на 80%.

Пап-тест, известный также как мазок Папаниколау - это исследование нормальных и измененных болезнью клеток для выявления, диагностики различных инфекций, последствий аномальной гормональной активности, а также предраковых или раковых поражений клеток. Эта процедура удаляет небольшой слой клеток с поверхности шейки матки.

"Сходить на профилактическое освидетельствование, пройти скрининг - это несложные действия, которые вы можете предпринять, чтобы уберечь свое здоровье и своих близких", - отмечают в Центре общественного здоровья.

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