Развивается у женщин после 30 лет: врачи предупредили об опасной болезни

Какая болезнь угрожает женщинам за 30 лет

"Важно помнить, что все женщины имеют риск развития рака шейки матки (РШМ). Чаще всего болезнь обнаруживают у женщин старше 30 лет. Доказано, что общегосударственные профилактические и скрининговые программы оказывают решающее влияние на снижение смертности от этого недуга", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что семейные врачи играют немаловажную роль в раннем обнаружении бессимптомного рака. Они должны способствовать выполнению всех рекомендаций специалистов по противоопухолевому лечению.

Как уменьшить риск развития рака шейки матки:

Врачи рекомендуют вакцинироваться против вируса папилломы человека

Женщинам от 18 лет (или с началом половой жизни) до 60 лет необходимо проходить обязательный профилактический гинекологический осмотр не реже 1 раза в год и цитологический скрининг на РШМ не реже 1 раза в 3 года

При выявлении патологий после цитологического исследования следует провести дальнейшее обследование и лечение

Вторичная профилактика рака предполагает своевременное выявление предопухолевых состояний и заболеваний, их лечение и диспансерное наблюдение за больными.

Одним из методов вторичной профилактики рака является активный скрининг рака и предраковых состояний. Цитологический скрининг позволяет снизить заболеваемость раком шейки матки на 80%.

Пап-тест, известный также как мазок Папаниколау - это исследование нормальных и измененных болезнью клеток для выявления, диагностики различных инфекций, последствий аномальной гормональной активности, а также предраковых или раковых поражений клеток. Эта процедура удаляет небольшой слой клеток с поверхности шейки матки.

"Сходить на профилактическое освидетельствование, пройти скрининг - это несложные действия, которые вы можете предпринять, чтобы уберечь свое здоровье и своих близких", - отмечают в Центре общественного здоровья.