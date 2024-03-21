Развитие сексуальности и поддержка здоровья. Что такое интимная гимнастика и как она работает

Интимная гимнастика и женское здоровье

Слушай свое тело. Береги и беспокойся о нем. Оно является источником удовольствия, нашим способом контакта с внешним миром, храмом для души. Это наш огромный ресурс. Оно больше, чем мы можем постичь. Тело проводит нас через все этапы жизни и сохраняет в себе весь опыт и память о боли и радости. А еще нам дается одно и единственное состояние на всю жизнь, поэтому важно поддерживать его здоровье.

Если говорить о женском здоровье, то важнейшей частью является таз. Именно в нем зарождается жизнь, из-за него женщина наслаждается близостью и регулирует работу гормональной системы. Болезненные ощущения во время интимной близости и менструации, снижение лубрикации и либидо, низкая эрогенная чувствительность, звуки во время секса, опущение органов малого таза, недержание мочи, геморрой - лишь малая часть того, с чем может помочь такой инструмент по работе с телом как интимная гимнастика.

Интимная гимнастика - это комплекс упражнений для мышц тазового дна, включающий в себя работу с дыханием, осанкой, мобильностью тазобедренного сустава, включает в работу мышцы кори и непосредственно мышцы тазового дна. Цель такой тренировки - привести мышцы в нормальный тонус, ведь у большинства женщин есть дисбаланс. Мышцы слабые и в то же время находятся в чрезмерном напряжении.

Почему возникают проблемы с мышцами тазового дна?

В первую очередь главным фактором риска развития дисбаланса является стресс. Вспомните, как ведет себя хвостик собачки, когда она пугается. Он подкручивается вниз автоматически, тело сжимается от напряжения. То же происходит и с корпусом человека. Самыми первыми в теле на стресс реагируют мышцы тазового дна и дыхательная диафрагма - они входят в избыточный тонус. А когда фактор стресса исчезает, мышцы не возвращаются в нормальное состояние, что приводит к накоплению напряжения.

При этом этот стресс может быть связан и с событиями в стране, проблемами в отношениях, на работе, а также негативным отношением к собственному телу и сексуальности.

Напряженный таз будет давать кучу неприятных симптомов. Это, в первую очередь, болезненные ощущения, особенно во время менструации и секса, потеря чувствительности, а также разнообразные гинекологические и урологические заболевания.

Последствия такого образа жизни роковые не только для таза, но и здоровья всего тела. Застои в органах малого таза, снижение тонуса мышц, геморрой, могут прийти туда, где нет нормальной циркуляции крови.

Другими причинами развития проблем с женским здоровьем являются беременность и роды, из-за которых женский таз отмечает большие изменения, облегчить которые в силе интимная гимнастика.

Кроме этого, этот инструмент помогает подготовить тело женщины к беременности и родам. Нарушения осанки, избыточный вес, чрезмерные физические нагрузки, некоторые заболевания желудочно-кишечного тракта также усугубляют работу мышц тазового дна и приводят к неприятным последствиям.

Поэтому выполнять интимную гимнастику показано всем. Кстати, мужчины тоже пользуются этим занятием. Выполняя комплекс упражнений, можно забыть о заболеваниях простаты, улучшить эрекцию и продлить половой акт.

Как интимная гимнастика улучшает сексуальную жизнь

Со здоровьем немного прояснили. Но каким образом физические упражнения могут улучшить эрогенную чувствительность, развить оргазмичность, усилить лубрикацию и поднять либидо? На самом деле связь прямая. Мышцы отвечают за перекачку крови, а усиленное кровоснабжение развивает нервные окончания, улучшает чувствительность.

Также интересен факт, что одной из мышц тазового дна является луковично-губчатая мышца, покрывающая тело и луковички клитора - волшебная кнопка, отвечающая за женское удовольствие. Включая в работу эту мышцу женщина улучшает ее работу и как следствие возбуждение происходит быстрее и качественнее.

Луковицы клитора вместе с мышцами тазового дна ответственны за формирование так называемой оргастической манжетки. Это напряжение и разбухание тканей в нижней трети входа во влагалище, благодаря чему женщина испытывает оргазм. Все это вместе позволяет усилить оргастические ощущения и получать больше удовольствия от сексуальной близости.

Усиление лубрикации происходит за счет улучшения кровоснабжения, снятия избыточного тонуса и укрепления мышц тазового дна. А когда женщина начинает получать удовольствие от контакта со своим телом и концентрируется на своих интимных органах, начинает чувствовать повышение либидо. Там, где наше внимание, там и энергия.

Бонусом к этому есть разнообразие сексуальной жизни. Ведь женщина не просто приводит мышцы в нормальный тонус, она учится ими управлять так, как это когда-то умели делать настоящие гейши, гетеры, жрицы любви. Такими знаниями и умениями владеет маленький процент женщин, а жаль, ведь это углубляет контакт с телом и своей второй половинкой.

С чего начать?

Первый шаг это всегда посещение врача-гинеколога для того, чтобы исключить заболевания, которые могут быть противопоказанием к тренировкам, а также диагностировать отклонения от нормы. Это поможет скорректировать тренировки.

Следующим шагом является расслабление. Помним, что мы все сейчас живем в большом стрессе. И он не проходит мимо нашего тела и особенно мышц тазового дна. Поэтому в ход идут любые практики на телесное расслабление. Это могут быть медитации, массаж, йога, дыхательные практики. Они помогут постепенно снять напряжение со всего тела. Мы ведь не можем расслабить только таз и оставить в напряжении все остальные части тела.

Уже на этом этапе придет облегчение, в первую очередь психологическое. Чтобы продолжить работу с мышцами тазового дна, можно использовать любую методику по работе с ними.

Я рекомендую методику Intim Wellness, ведь она не отделяет таз от всего тела и развивает его комплексно, включая мышцы тазового дна. Также она включает в себя знания о сексуальности человека, ибо все-таки таз это центр сексуального удовольствия и мы не можем игнорировать этот факт.

Таким образом, эта система помогает развивать сексуальность женщины, строить глубокую связь с собственным телом, а также решает ряд заболеваний и неприятных симптомов.