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Разведчикам нужно выкупить машину. Волонтер просит о помощи для ВСУ

Срочно нужна помощь ВСУ (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинским разведчикам срочно необходимо выкупить автомобиль. Для этого нужно еще 67 тысяч гривен.

Волонтер Наталия Юсупова на Facebook просит помочь неравнодушных украинцев.

"Никак не могу собрать!! Люди, разведчикам надо выкупить машину Еще нужно всего 67 тысяч!! Очень прошу, потому что они остались без авто, все сгорело на фронте. Это боевые ребята, воюющие с 2014 года", - написала волонтер.

Реквизиты для помощи

Пайпал - pp@nataliiayusupova.name

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карточки Банки

5375 4112 0025 4253

Разведчикам на фронт нужно авто (фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Напомним, что украинские бойцы уничтожили российский "Зоопарк-2" на Донбассе.

Также мы писали, что дрон ВСУ спас супругов из Харьковской области, попавших под обстрел россиян.

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