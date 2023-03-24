Разведчикам нужно выкупить машину. Волонтер просит о помощи для ВСУ

Украинским разведчикам срочно необходимо выкупить автомобиль. Для этого нужно еще 67 тысяч гривен.
Волонтер Наталия Юсупова на Facebook просит помочь неравнодушных украинцев.
"Никак не могу собрать!! Люди, разведчикам надо выкупить машину Еще нужно всего 67 тысяч!! Очень прошу, потому что они остались без авто, все сгорело на фронте. Это боевые ребята, воюющие с 2014 года", - написала волонтер.
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Напомним, что украинские бойцы уничтожили российский "Зоопарк-2" на Донбассе.
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