Расследование смерти Яниса Тиммы: Седокову обвиняют в заказном убийстве

В Латвии началось расследование смерти 32-летнего баскетболиста Яниса Тиммы, который совершил самоубийство несколько недель назад. 3 января представители правоохранительных органов открыли уголовное дело, поскольку друг покойного спортсмена Марк Пугачев обвинил его бывшую избранницу, певицу Анну Седокову, в заказном убийстве.

Расследование смерти Яниса Тиммы

В своих соцсетях предприниматель рассказал, что готов давать показания против артистки и выступать как главный свидетель. По его мнению, украинка могла нанять людей для того, чтобы лишить своего бывшего партнера жизни из-за недвижимости.

"Друзья, я хочу вас поздравить. Сегодня Следственный комитет Латвийской Республики начал уголовное дело по факту насильственной смерти Яниса, в котором я выступаю одним из главных свидетелей", - поделился деталями Пугачев.

Заявление Пугачева (фото: instagram.com/pugachevmark)

Марк считает, что Седокова могла заказать убийство бывшего ради четырех квартир, которые якобы тот купил в Москве за почти 200 миллионов рублей. Но ранее российские СМИ писали о том, что латвиец не имел недвижимости в стране-агрессоре, а его имущество на родине пришлось продать из-за невыплаченных алиментов.

Что известно о браке Яниса Тиммы и Анны Седоковой

Бывшие партнеры были вместе 4 года, поженившись в 2020 году. Седокова выступила инициатором разрыва, и они официально расстались 9 декабря прошлого года. Общих детей у пары не было.

Через несколько дней после этого, 17 декабря 2024 года, тело баскетболиста нашли в одной из пятиэтажек Москвы. Российские СМИ писали о том, что спортсмен совершил суицид. Рядом с ним нашли телефон, где на заставке был номер певицы и просьба ей позвонить.

Анна Седокова и Янис Тимма (фото: российские СМИ)

16 декабря исполнительница отмечала свой день рождения. На фоне трагедии начали говорить в сети, что баскетболист решился на самоубийство из-за артистки, поскольку не смог пережить развод с ней.

Что касается Пугачева, то он уже не впервые высказывается о причастности Седоковой к смерти Яниса. В конце декабря мужчина говорил о том, что его друга довели до самоубийства. А если бы представители органов прочитали сообщения бывших супругов, то Анне грозила бы тюрьма.

Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Сама певица, узнав о смерти бывшего, пережила нервный срыв и попала в больницу, показавшись под капельницами. Через неделю после смерти баскетболиста она все еще находилась в больнице, и в соцсетях заявляла о том, что "будет любить Яниса вечно". Она признавалась, что до сих пор не верит в реальность - ей кажется, что "это все какой-то дурной сон".

"Мне кажется, что это все какая-то глупая шутка, но каждое утро я просыпаюсь в больнице и понимаю, что больше никогда не увижу тебя. Главное - помни: герой, нет ничего, что тебе не подчинится. И хоть ты покинул нас, я буду любить тебя вечно - на Земле и на Небе", - писала украинка.

Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)