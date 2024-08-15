Расследование смерти Мэттью Перри: по делу арестовали по меньшей мере одного человека

В деле расследования смерти Мэттью Перри, жизнь которого оборвалась в октябре прошлого года, появились новые зацепки. В частности, в Южной Калифорнии арестован врач, который мог быть причастен к смерти актера.
Что об этом известно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Один из источников сообщает не только об одном задержанном, но сразу о нескольких. В их числе, кроме врача, также несколько дилеров, причастных к передаче актеру кетамина. Именно из-за влияния этого препарата, по мнению судмедэкспертов, Перри умер.
В то время другой источник пишет о задержании пока только одного человека. Другим, как отмечается, только выдвинули обвинения.
Официальной причиной смерти 54-летней звезды "Друзей" стало влияние кетамина, который он принимал, а также проблемы с сердцем.
Актера нашли мертвым в его доме, в бассейне. Вскрытие тела показало, что количество кетамина в его крови не превышало нормы.
Однако источники, приближенные к Мэттью, рассказывали, что за несколько недель до своей смерти он проходил инфузионную терапию кетамином на фоне своей депрессии и тревоги. Экспертиза также показала, что препарат привел к чрезмерной стимуляции сердечно-сосудистой системы и угнетению дыхания.
Перри, как известно, годами боролся с наркотической зависимостью. Он не стеснялся открыто говорить о своих проблемах и даже написал об этом в мемуарах, выпущенных незадолго до смерти.
К слову, Мэттью - американо-канадский актер, наиболее прославившийся ролью Чендлера Бинга в сериале "Друзья", а также Николаса Оза Озерански в фильме "Девять ярдов".
Звезду похоронили 3 ноября на частном кладбище "Форест-Ловн" в Лос-Анджелесе, недалеко от студии Warner Bros. На церемонию прощания пришли его родные и коллеги, среди которых главные актеры сериала "Друзья". Всего присутствовало только около 20 человек.
Расследование не стали закрывать, поскольку в июне этого года сообщалось, что в смерти знаменитости могут обвинить несколько человек.
Кроме наркотической зависимости, Перри также имел проблемы с алкоголем. Он около 15 раз проходил реабилитацию и суммарно посетил около 6000 встреч Анонимных Алкоголиков.
Также актер страдал синдромом наркотического кишечника - заболевание, вызванное чрезмерным употреблением опиоидов.
В 2018-19 годах мужчина провел около полугода в больнице из-за перформации желудочно-кишечного тракта. Две недели он был в коме и девять месяцев использовал колостомный мешок.
После госпитализации врачи сообщали родным звезды, что у него только 2% на то, чтобы выжить. Его подключили к аппарату ЭКМО, фактически заменившему ему сердце и легкие.
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Для написания материала были использованы источники: NBC News, таблоид TMZ, Associated Press. информация об актере со страницы Wikipedia.