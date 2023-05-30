Рассеянный склероз не о забывчивости: невролог опровергла главные мифы об этом заболевании

Что такое рассеянный склероз

Название этого заболевания часто ассоциируется с забывчивостью и склерозом, который упоминают в шутках. Но этот диагноз ставят при неврологическом заболевании, которое может проявляться различными неприятными симптомами. Например:

Нарушение зрения

Изменения речи

Онемение в теле

Покалывание в конечностях

Мышечная слабость

Головокружение

Нарушение ходьбы и координации движения

Чрезмерная усталость

У этой болезни аутоиммунное происхождение - клетки иммунной системы человека ошибочно атакуют собственные клетки миелина, защитной оболочки нервов. Она нужна для проведения нервного импульса и нормальной передачи сигнала в центральную нервную систему. Соответственно, при рассеянном склерозе сигнал искажается и возникают нарушения.

Название "рассеянный" происходит от процесса распространения очагов поражения миелиновой оболочки нервов в ЦНС. Очаги могут возникать в разных отделах головного или спинного мозга. И симптомы будут зависеть от того, какие именно участки поражены.

Если зацепило глазной нерв - может развиваться оптический неврит, если поражен участок, который отвечает за координацию движений - то могут быть проблемы с речью, во время ходьбы начинает качать, дрожат руки, движения становятся неточными. В некоторых случаях - мышечная слабость, до состояния паралича или онемения, ощущение покалывания в теле.

Кроме всего прочего, у этого заболевания прогрессирующее течение - часто возникают обострения и периоды ремиссии.

Почему возникает рассеянный склероз

Ученые до сих пор не могут назвать точную причину, но обсуждают теории совокупного влияния нескольких факторов:

Генетическая склонность

Фактор среды обитания (более распространен в странах, удаленных от экватора и у людей с низким уровнем витамина Д)

Вирусы (в частности, Епштейна-Барр)

Поведенческие (у курящих РС диагностируют в два раза чаще)

Основные симптомы рассеянного склероза

У этого заболевания довольно много неспецифических симптомов. У каждого отдельного пациента их набор может существенно отличаться.

Симптомы:

Онемение, ощущение "иголочек" в теле, боль в разных частях тела

Мышечная слабость или спазмы, из-за которых человек может не контролировать движения и терять равновесие, что может привести к падению.

Нарушение зрения, боль в глазах, странные движения глаз

Ощущение головокружения и трудности при ходьбе

Проблемы с контролем кишечника и мочевого пузыря

Сексуальная дисфункция (снижение интереса к сексу или отсутствие удовольствия от секса)

Чрезмерная чувствительность к теплу - жара усиливает этот симптом

Ухудшение речи, нечеткость мышления, проблемы с концентрацией внимания

Ощущения сильной усталости и нарушения сна

В зависимости от активности процесса, выделяют доброкачественные и более агрессивные формы болезни. В 85-90% случаев РС имеет такой вид: симптомы возникают, усиливаются (обострение, приступ, атака, рецидив), длятся от нескольких дней до недель, потом постепенно исчезают (ремиссия).

Между приступами человек может чувствовать себя абсолютно нормально и не иметь жалоб. Иногда симптомы остаются и после того, как приступ завершился.

Бывают и более тяжелые формы, когда болезнь более активна - в таких случаях состояние постепенно ухудшается даже без приступов.

В целом, на приступы влияет очень много факторов, в частности - стрессы и инфекционные заболевания. Однако с РС люди могут вести нормальный способ жизни и даже рожать детей, в периоды ремиссий.

Как диагностируют рассеянный склероз

РС диагностируют обычно не сразу, так как симптомы очень неспецифические и могут быть признаками многих других заболеваний. Порой приходится пройти осмотр у других специалистов и неоднократно обращаться к неврологу.

Для постановки диагноза проверяют рефлексы, чувствительность, силы мышц, тонус и координацию движений. Могут сделать МРТ головного и спинного мозга, люмбальную пункцию для анализа спинномозговой жидкости. В некоторых случаях - анализ крови.

К сожалению, лечения для рассеянного склероза не существует. Тем более, что на протяжении жизни болезнь прогрессирует. При обострениях применяют кратковременную терапию высокими дозами гормональных препаратов, лечат симптоматично.

Существуют препараты, которые способны влиять на течение болезни и могут значительно замедлить ее развитие. Например, уменьшить количество обострений и отсрочить серьезные осложнения.

Что делать, если вам поставили такой диагноз

Найдите локальный центр рассеянного склероза и встаньте на учет. Это нужно, чтобы иметь возможность получать бесплатные лекарства. Часть таких препаратов покупают по государственным программам.

В Украине и во всем мире регулярно проводят клинические исследования новых препаратов для лечения рассеянного склероза.