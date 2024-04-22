"Разрыв оболочки яичка": в Киеве ученика жестоко избили одноклассники в школе (фото)

Что рассказала мать

По словам Ирины, мамы парня, ее 13-летнего сына сильно ударили в пах. Операцию провели на десятый день после избиения, ведь подросток сначала боялся рассказать о случившемся в школе.

Женщина случайно увидела, что его левая нога стала в полтора раза больше правой.

Также она написала, что было "очень жестко в паху и яичко тоже увеличено".

"Уже прооперировали, потому что была гематома и водянка яичка и разрыв оболочки внутри яичка. Проблема с ногой, с той стороны она так и остается сильно разбухшей, хотя сказал сын, что уже начал ее чувствовать", - рассказала она.

На 17 апреля женщина заявляла, что врачи проконсультировавшись с сосудистым хирургом из Института им. Шалимова, который делал все ребенку, нашли причину такого отека ноги - это внутренне брюшная гематома 8*10 см.

Также у ребенка увеличена почка и частично перекрыт венозный отток через гематому.

В Киеве в школе избили школьника (скриншот)

К тому же женщина заявила, что полиция приходила в больницу, где прооперировали школьника.

В Киеве в школе избили мальчика (фото: facebook.com/groups/LikariTaPacientiKievaRazom)

В комментариях образовательный омбудсмен Сергей Горбачев сказал женщине написать заявление в учебное заведение, где произошел этот инцидент.

"Это дело должна расследовать полиция, потому что это не только буллинг, но и нанесение телесных повреждений, степень которых должна установить судебно-медицинская экспертиза", - написал Горбачев.

Пока точно неизвестно, что стало причиной избиения ребенка. Однако в комментариях заявят, что парня якобы избили из-за того, что он смотрел мультик на русском языке.

Заявление прокуратуры

По заявлению матери 13-летнего парня проводится досудебное расследование.

При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Днепровской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нанесения телесных повреждений 13-летнему подростку в одной из школ Днепровского района Киева. (ч. 1 ст. 125 УК Украины).

Известно, что мальчик не сразу, а только через неделю рассказал, что у него был конфликт с учениками других классов на перерыве.

Сейчас ювенальными прокурорами и дознавателями проводятся все необходимые следственные действия по установлению обстоятельств получения ребенком телесных повреждений, как и установления степени их тяжести.

Также будет дана оценка выполнению профессиональных и служебных обязанностей учителей, ведь они должны обеспечить детям здоровые и безопасные условия обучения и воспитания.