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Начался сезон гранатов: в чем их польза и кому следует избегать этих фруктов

Воскресенье 17 ноября 2024 14:00
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Начался сезон гранатов: в чем их польза и кому следует избегать этих фруктов Фото: Полезно ли есть гранаты (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

С приходом холодов на прилавках украинских магазинов появляется один из самых любимых зимних фруктов - гранат. Его называют "королем фруктов" не только за насыщенный вкус, но и за целый ряд полезных свойств. Однако этот фрукт подходит не всем, и некоторым людям следует употреблять его осторожно или совсем отказаться.

Чем полезен этот фрукт и кому его есть нельзя - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

В чем польза гранатов

Гранаты богаты витаминами С, В6, К, а также минералами, в частности калием и магнием. Они способствуют укреплению иммунитета и улучшению общего самочувствия, что особенно актуально в зимний сезон. Содержащиеся в гранатах антиоксиданты обладают противовоспалительными свойствами, помогая бороться с окислительным стрессом и замедляя процессы старения в организме.

Гранат также полезен сердцу и сосудам, ведь может снижать артериальное давление, улучшать кровообращение и снижать уровень "плохого" холестерина. Кроме того, этот фрукт способствует улучшению памяти и концентрации благодаря содержанию полифенолов, поддерживающих здоровье мозга.

Кому гранаты не рекомендуются

Несмотря на большие преимущества, гранаты подходят не всем. Их не рекомендуется употреблять людям со следующими проблемами:

Повышенная кислотность желудка

Кислые свойства граната могут раздражать слизистую желудка, поэтому этот фрукт следует избегать людям с гастритом, язвенной болезнью или повышенной кислотностью.

Гипотония

Гранаты могут снижать АД, что может быть опасным для людей с низким давлением.

Аллергия

Некоторые люди имеют аллергию на гранат или его компоненты, что может вызвать сыпь, зуд или даже более серьезные реакции.

Сахарный диабет

Хотя в гранатах есть полезные антиоксиданты, его высокое содержание природных сахаров может отрицательно повлиять на уровень сахара в крови, особенно в больших количествах.

Как употреблять гранаты с максимальной пользой

Чтобы получить максимум пользы, эксперты рекомендуют употреблять гранаты в умеренных количествах и в виде свежих зернышек или свежевыжатого сока (не более одного стакана в день). Так можно насладиться всеми полезными свойствами граната, не рискуя здоровьем.

Итак, сезон гранатов - отличный повод добавить в рацион ценный фрукт, поддерживающий иммунитет и здоровье сердца, но с учетом индивидуальных потребностей и ограничений.

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В материале были использованы данные - Eat this, not That, Nutrients, Healthline.

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