Размер имеет значение. Какая посуда поможет похудеть?

Если вы хотите похудеть, обратите внимание не только на калорийность блюд, но и на посуду, из которой вы едите. Научные исследования подтверждают: размер тарелки, форма стакана и величина ложки влияют на то, сколько мы едим и как быстро насыщаемся.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера Виктора Мандзяка в Facebook.

Факт 1: Меньшая тарелка - меньше еды

Согласно иллюзии Титченера, объект кажется большим или меньшим в зависимости от предметов вокруг. Это означает, что еда на маленькой тарелке выглядит больше, чем на большой. Исследования подтверждают: если человек считает, что съел больше, то он быстрее чувствует сытость. Кроме того, на небольшую тарелку физически не поместится чрезмерное количество еды, что способствует контролю за порциями.

Факт 2: Узкий стакан - меньше калорий

Напитки в длинном узком стакане кажутся больше, чем в широком, даже если их объем одинаков. Это оптическая иллюзия: люди недооценивают ширину, но переоценивают высоту. В результате, попивая из узкого стакана, мы выпиваем меньше жидкости, что особенно полезно для тех, кто контролирует потребление калорийных напитков, таких как соки или сладкая газировка.

Факт 3: Меньше ложка - быстрее насыщение

Размер ложки тоже влияет на аппетит. Исследования показали, что используя меньшую ложку, мы едим медленнее, что позволяет организму вовремя почувствовать сытость. К тому же каждый глоток пищи становится более осознанным, что способствует насыщению меньшим количеством калорий.

Тренер сообщил, если вы хотите контролировать свой вес, используйте небольшую тарелку, пейте из узкого стакана и ешьте малой ложкой. Такие простые изменения в привычках помогут вам легче достичь желаемых результатов!