"Разложил фрагменты тела": брат Веры из "Ворониных" жестоко убил двух мужчин в США (фото)

Детали зверского убийства

20 апреля полиция в Брайтоне обнаружила изуродованные тела двух мужчин. В совершенном убийстве правоохранители подозревают Леонида Волкова, который оказался братом известной российской актрисы Екатерины Волковой.

Екатерина Волкова с братом Леонидом, обвиняемым в зверском убийстве (фото: instagram.com)

Полиция идентифицировала, что убиты были 28-летний Павел и 37-летний Кирилл.

Тела нашли на складе с одеждой. Павел имел многочисленные ножевые ранения, а Кирилл был расчленен. Фрагменты его тела были разложены по бокам.

По предварительной информации, мужчины были друзьями с обвиняемым Леонидом.

Полиция предполагает, что россиянин совершил убийство из-за проблем с жильем. Павел переехал в Америку из Санкт-Петербурга, где снимал квартиру с Кириллом в Медфорде. Последний стал поручителем во время аренды жилья для Леонида Волкова, тоже недавно перебравшегося в США.

Российская актриса Екатерина Волкова (фото: кадр из сериала)

Предполагают, что Кирилл отозвал свое поручение по отношению к Леониду, из-за чего последний решился на преступление. Раньше он остался без жилья, поскольку перестал своевременно вносить платежи. Теперь Волкову предъявлено обвинение в убийстве и воровстве.