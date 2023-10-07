"Рожевтень". Бренды поддерживают украинок с раком груди: что известно

Важность поддержки женщин, болеющих раком молочной железы

Ежегодно от рака молочных желез погибает около полумиллиона женщин по всему миру. В 2020 году в Украине было зафиксировано 12 824 новых случаев рака грудной железы. За последние годы это была самая большая цифра.

"Раннее диагностирование 1-2 стадии заболевания увеличивает шансы на полное выздоровление. Однако когда болезнь находится на 3 или 4 стадии, то лечение более агрессивно, процесс намного длиннее. И, к сожалению, выздоровление не гарантировано. Каждой четвертой женщине рак груди диагностируют уже на 3-4 стадии", - говорится в информации национального канцер-реестра.

Никто не застрахован от этого недуга, однако есть основная группа риска, в которую входят:

женщины у которых мама, сестра, бабушка, болели раком

женщины с избыточным весом

с сахарным диабетом

курящие женщины

с чрезмерным злоупотреблением алкоголя

женщины, постоянно употребляющие гормональные контрацепты.

женщины, ранее перенесшие онкологию груди или яичников

В целом женщинам нужно раз в год проверяться у маммолога и гинеколога, чтобы отслеживать наличие изменений. А женщинам, которые в зоне риска - регулярные обследования обязательны.

Как бренды поддерживают женщин с раком груди

Третий год подряд фонд поддержки взрослых онкобольных Inspiration Family проводит акцию "Рожевтень" и получает поддержку украинских бизнесов. Конечно, определенный процент от продаж передают в поддержку лечащихся от рака женщин.

Киевская пиццерия Mimosa Brooklyn Pizza на Бессарабке предлагает благотворительный коктейль "Mr Pinky" в поддержку женщин с раком груди. Вся прибыль от продаж коктейля будет предоставлена в благотворительный фонд.

Как бренды поддерживают больных раком груди (фото: instagram.com/mimosa_pizza)

В заведении Squat 17b - 50% от продаж малинового лимонада передадут на борьбу с раком молочной железы.

Как бренды поддерживают больных раком груди (фото: instagram.com /squat17b)

Украинский секс-шоп Lovespace проведет розыгрыш игрушки розового цвета в поддержку женщин с раком груди. Следить за ними можно в соцсетях. Розыгрыш планируется 14-16 октября.

Как бренды поддерживают больных раком груди (фото: instagram.com /lovespace.ua)

Бренд одежды Freeki будет направлять 15% от продажи розовых худых с разной вышивкой.

Как бренды поддерживают больных раком груди (фото: instagram.com/freeki.ua)

Каждый проданный розовый комплект белья от бренда Love Stories Ukraine, а это 250 гривен будет передано в благотворительный фонд борьбы с раком.