"Рожевтень". Бренды поддерживают украинок с раком груди: что известно

Октябрь - это месяц поддержки женщин с раком груди. В этот период во всем мире проводятся акции в поддержку женщин, которые столкнулись с этим недугом и Украина не исключена.
РБК-Украина (проект Styler) подготовило материал о важности поддерживать женщин с раком груди.
При подготовке материала были использованы источники: национальный канцер-реестр и Instagram Mimosa Brooklyn Pizza, Cheese Bakery, Squat 17b, Lovespace, Freeki, Love Stories Ukraine.
Ежегодно от рака молочных желез погибает около полумиллиона женщин по всему миру. В 2020 году в Украине было зафиксировано 12 824 новых случаев рака грудной железы. За последние годы это была самая большая цифра.
"Раннее диагностирование 1-2 стадии заболевания увеличивает шансы на полное выздоровление. Однако когда болезнь находится на 3 или 4 стадии, то лечение более агрессивно, процесс намного длиннее. И, к сожалению, выздоровление не гарантировано. Каждой четвертой женщине рак груди диагностируют уже на 3-4 стадии", - говорится в информации национального канцер-реестра.
Никто не застрахован от этого недуга, однако есть основная группа риска, в которую входят:
В целом женщинам нужно раз в год проверяться у маммолога и гинеколога, чтобы отслеживать наличие изменений. А женщинам, которые в зоне риска - регулярные обследования обязательны.
Третий год подряд фонд поддержки взрослых онкобольных Inspiration Family проводит акцию "Рожевтень" и получает поддержку украинских бизнесов. Конечно, определенный процент от продаж передают в поддержку лечащихся от рака женщин.
Киевская пиццерия Mimosa Brooklyn Pizza на Бессарабке предлагает благотворительный коктейль "Mr Pinky" в поддержку женщин с раком груди. Вся прибыль от продаж коктейля будет предоставлена в благотворительный фонд.
Как бренды поддерживают больных раком груди (фото: instagram.com/mimosa_pizza)
В заведении Squat 17b - 50% от продаж малинового лимонада передадут на борьбу с раком молочной железы.
Как бренды поддерживают больных раком груди (фото: instagram.com /squat17b)
Украинский секс-шоп Lovespace проведет розыгрыш игрушки розового цвета в поддержку женщин с раком груди. Следить за ними можно в соцсетях. Розыгрыш планируется 14-16 октября.
Как бренды поддерживают больных раком груди (фото: instagram.com /lovespace.ua)
Бренд одежды Freeki будет направлять 15% от продажи розовых худых с разной вышивкой.
Как бренды поддерживают больных раком груди (фото: instagram.com/freeki.ua)
Каждый проданный розовый комплект белья от бренда Love Stories Ukraine, а это 250 гривен будет передано в благотворительный фонд борьбы с раком.
Раньше мы рассказывали о том, что мама заметила симптомы рака, когда ребенок обедал.