Різдво і Новий рік під час пандемії COVID-19: найважливіші правила безпеки

Коронавірус продовжує вирувати в Україні, і найкращий спосіб захистити себе і своїх близьких під час свят – це дотримуватися основних правил безпеки. Для того, щоб мінімізувати ризики зараження, відзначати свята найкраще у колі сім'ї та уникати великих скупчень людей.

Як розповіли в пресслужбі Центрі громадського здоров'я МОЗ України, якщо в період новорічних та різдвяних свят дуже хочеться компанії, то варто обмежити кількість людей до 10 осіб або менше.

"Якщо ви або ваші близькі мають симптоми грипу або COVID-19, то скасуйте вечірку і залишайтеся вдома. Пам'ятайте, що люди без симптомів або ті, хто зовсім нещодавно одужав і отримав негативний тест, можуть поширювати вірус", - зазначили в ЦОЗ.

Фахівці Центру перерахували прості правила, які допоможуть у період свят знизити ризик зараження.

Носите маску в приміщенні й на відкритому повітрі, переконайтеся, що маска і закриває ніс і рот. У холодну погоду одягайте під маску шарф або лижну маску.

Тримайте при собі запасну маску на випадок, якщо ваша стане вологою від дихання, снігу або дощу.

Дотримуйтеся соціальної дистанції. Пам'ятайте, що в приміщенні або на вулиці у вас більше шансів інфікуватися або поширити COVID-19, якщо ви перебуваєте в тісному контакті з іншими людьми.

Наскільки це можливо, уникайте скупчення людей і погано провітрюваних приміщень. Періодично відкривайте вікна та двері, щоб провітрити приміщення.

Часто мийте руки з милом хоча б 20 секунда, особливо після того, як побували у громадському місці, чхали кашляли або перед їжею. Якщо такої можливості немає, то використовуйте дезінфекційний засіб, що містить хоча б 60% спирту. Не торкайтеся руками до масці, очей, носа або рота.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що медики назвали можливі причини мутації коронавірусу.

А також розповідали про те, що у МОЗ пояснили, кому варто побоюватися повторного зараження.