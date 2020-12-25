Різдво і Новий рік під час пандемії COVID-19: найважливіші правила безпеки

Коронавірус продовжує вирувати в Україні, і найкращий спосіб захистити себе і своїх близьких під час свят – це дотримуватися основних правил безпеки. Для того, щоб мінімізувати ризики зараження, відзначати свята найкраще у колі сім'ї та уникати великих скупчень людей.
Як розповіли в пресслужбі Центрі громадського здоров'я МОЗ України, якщо в період новорічних та різдвяних свят дуже хочеться компанії, то варто обмежити кількість людей до 10 осіб або менше.
"Якщо ви або ваші близькі мають симптоми грипу або COVID-19, то скасуйте вечірку і залишайтеся вдома. Пам'ятайте, що люди без симптомів або ті, хто зовсім нещодавно одужав і отримав негативний тест, можуть поширювати вірус", - зазначили в ЦОЗ.
Фахівці Центру перерахували прості правила, які допоможуть у період свят знизити ризик зараження.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що медики назвали можливі причини мутації коронавірусу.
А також розповідали про те, що у МОЗ пояснили, кому варто побоюватися повторного зараження.