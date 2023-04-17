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Разбудил крик матери: в Польше рецедивист зарезал украинку, ранил ее дочь и еще одну женщину

Фото: в Польше преступник убил украинку, ранил ее дочь и еще одну женщину
Автор: Владимир Костырин

В польском городе Легниця преступник с ножом проник в квартиру, где проживали украинцы, и убил 37-летниюю женщину, тяжело ранил ее 14-летнюю дочь, а также порезал другую женщину. Злоумышленник был задержан правоохранителями - ему грозит пожизненное заключение.

Об этом передает издание fakty.lca.pl.

ЧП произошло в ночь на воскресенье, 16 апреля, в доме на улице Стружской, 30.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили тело погибшей со следами ножевых ран грудной клетки и шеи. Девочка-подросток была госпитализирована также с несколькими ранениями грудной клетки.

В этом здании была еще одна женщина, которая имела ранение руки, скорее всего, ножом, рассказал районный прокурор Радослав Врембяк.

Полицейские оперативно разыскали преступника - он прятался возле здания в кустах. Мужчина был весь в крови, и во время обыска у него обнаружили окровавленный нож.

Дом, где проживали украинцы (фото: fakty.lca.pl)

Злоумышленником оказался 36-летний местный житель Виктор Р, который ранее уже имел проблемы с законом. Так, в прошлом он был судим за преступления против собственности.

По словам районного прокурора, было установлено, что мужчина, скорее всего, зашел в здание с целью ограбления. Вероятно, его обнаружила 37-летняя женщина, и преступник нанес ей смертельные ранения ножом. Крик матери разбудил 14-летнюю девочку, и тот также набросился на подростка с ножом, нанеся удары в грудь.

"Тем временем крики разбудили еще одну женщину, на которую напал преступник", - сказал Радослав Врембяк.

Погибшая и пострадавшие - граждане Украины. Они проживали в этом доме еще с пятью украинцами.

Девочке в больнице уже провели операцию. Ее состояние медики расценивают как тяжелое, но стабильное.

Задержанному преступнику инкриминируют убийство одного человека, покушение на убийство другого и нанесение телесных повреждений третьей жертве, добавил Врембяк.

В понедельник окружная прокуратура Легницы предъявила 36-летнему фигуранту обвинение.

"Подозреваемый не реагировал на содержание обвинений, на вопросы не отвечал. Он также не предоставил свои личные данные. Сегодня прокурор ходатайствовал в райсуд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на три месяца", - говорит Радослав Врембяк.

В городе Легниця польские полицейские поймали убийцу (фото: fakty.lca.pl)

Ранее сообщалось, что в Польше приговорили к тюрьме пророссийского радикала, который угрожал убить депутатов.

Также мы писали о том, что недавно в Польше перевернулся автобус с украинцами, и в результате ДТП пострадали четыре человека.

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