Разбился градусник? Как безопасно собрать ртуть и куда ее утилизировать

Несмотря на запрет ртутных термометров в большинстве стран Европы и соответствующее решение Верховной Рады, чуть ли не в каждой второй украинской семье такой градусник есть, ведь он стоит недорого, а достоверность измерения им температуры доказана десятилетиями.
Что делать, если разбился ртутный градусник, как безопасно собрать и утилизировать токсичное вещество - читайте в материале Styler.
Ртуть - токсичный металл серебристо-белого цвета. В небольших дозах здоровью он не угрожает, ведь содержится даже в некоторых продуктах питания (в частности, в морепродуктах). Но с попаданием в организм человека через органы дыхания, ртуть аккумулируется и остается там на всю жизнь.
В обычных условиях ртуть - легкоподвижная жидкость в 13,5 раз тяжелее воды, которая при ударе делится на мелкие шарики. Температура плавления этого металла - 38,87°C (с повышением температуры испарение ртути увеличивается).
Пары ртути и ее соединения очень ядовиты. Особенно опасно отравление ртутью для беременных женщин, подростков и детей.
Недавно Верховная Рада одобрила законопроект №0199 о присоединении Украины к Минаматской конвенции. Она предполагает, в частности, поэтапный отказ от ртути.
С 1 января 2024 года наша страна должна прекратить производство, импорт и экспорт продукции, содержащей ртуть (термометров, ламп, некоторых видов батареек, тонометров, барометров, выключателей, реле и т. п.).
Впрочем, запрет пока не будет касаться:
По мнению нардепов, прекращение использования технологических процессов и определенной продукции с содержанием ртути будет способствовать защите здоровья человека и окружающей среды от антропогенных выбросов и высвобождений ртути и ее соединений.
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям рассказали, что вызывать специалистов, если у вас разбился ртутный термометр, не обязательно. Однако собрать и утилизировать ртуть необходимо однозначно.
Последовательность действий
В первую очередь из помещения нужно вывести детей, инвалидов, пожилых и беременных. При этом следует помнить, что ртуть прилипает к поверхностям и может быть легко разнесена подошвами на другие участки.
Вещество начинает испаряться при температуре +20 градусов, так что открытые окна уменьшат концентрацию испарений ртути и охладят помещение. Однако нельзя создавать сквозняк, ведь так ртуть распространится по комнате и ее будет сложнее собирать.
Следует плотно закрыть все двери, чтобы никто не мешал убирать и не подвергался лишний раз опасности.
Использовать для этого можно хотя бы влажную марлевую повязку.
Надеть резиновые, нитриловые или латексные перчатки (вещество не должно соприкасаться с обнаженными участками кожи).
Ее нужно наполнить специальным раствором: 2 г перманганата калия (марганцовка) на 1 литр воды (чтобы ртуть не испарялась). Банку следует держать подальше от нагревательных приборов.
Их необходимо завернуть в бумажное полотенце или салфетку и положить в герметичный пакет (лучше всего - зип-пакет с застежкой).
Перед началом процедуры необходимо осмотреть все помещение и место, где разбился термометр.
Мелкие шарики ртути - собрать скребком или куском картона (плотной бумаги). При этом движения должны быть медленными, спокойными, иначе ртуть разлетится на более мелкие кусочки.
Большие шарики следует собрать пипеткой и поместить в банку с раствором. Если пипетки под рукой нет, можно также использовать бумагу.
Если в щелях остались небольшие шарики ртути, воспользуйтесь кремом для бритья и щеткой, чтобы достать их. Можно попробовать скотч (отклеивать его от поверхности нужно медленно, чтобы мелкое стекло или ртуть успели зацепиться).
После уборки все, что имело прямой контакт с ртутью, необходимо утилизировать (в банку с раствором или в герметичный пакет). Банку плотно закрыть крышкой.
Если вы ненароком наступили на ртуть, подошвы обуви необходимо вычистить и промыть крепким, почти черным раствором марганцовки.
Загрязненные места необходимо обработать концентрированным раствором марганцовки (примерно 20 г на 10 л воды) или хлорной извести (это окислит ртуть). Если ни того, ни другого не нашлось, можно приготовить горячий мыльный раствор (400 г мыла и 500 г кальцинированной соды на 10 л воды).
Помещение после обработки нужно закрыть так, чтобы не было соединения с другими комнатами. В течение трех суток его следует проветривать. Лучше всего удерживать в помещении по возможности температуру не выше 18-20°С.
Если в квартире разбился ртутный термометр, специалисты советуют также пить побольше мочегонной жидкости - чай, кофе, соки - ведь ртутные образования выводятся из организма через почки.
Эксперты отмечают - если ртутный термометр разбился, ни в коем случае нельзя:
Утилизировать остатки разбитого ртутного термометра имеют право только специалисты.
Для этого необходимо обратиться в полицию или ГСЧС (телефон 101 или 112).
Кроме того, можно воспользоваться интернетом и выбрать одну из многих лицензированных частных компаний, занимающихся именно сбором и утилизацией ртути.
Напомним, что со следующего года будет прекращено производство, импорт и экспорт продукции, содержащей ртуть. Таким образом, ртутные термометры производить и продавать больше не будут.