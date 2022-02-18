Під Рівним жінка досі не вірить у смерть сина, який загинув 36 років тому: його могилу розкопали

Сумна історія

Віра Самійлівна Палівода втратила сина 36 років тому. Хлопцеві було 19 років і його відправили на війну в Афганістані. Валентин був первістком в неї.

Жінка досі не вірить у свою втрату і думає, що все-таки сталася помилка і її син живий.

Вона з любов'ю доглядає за пролісками й дубком, який колись приніс син з лісу і посадив перед вікном.

Валентин був первістком у жінки (фото: 0362.ua)

Для довідки

Молодий солдат Валентин загинув 16 серпня 1983 року. Цинкову труну військові привезли через деякий час і поховали воїна 31 серпня.

Батьки хотіли попрощатися з сином, проте військові не дозволили відкрити труну, незважаючи на благання і сльози матері.

Побратими Валентина розповіли, що він був важко поранений в бою і помер. Батьки намагалися з'ясувати про обставини смерті сина: писали в "Червоний Хрест", в Міністерство оборони СРСР, але завжди отримували відписки.

Мати не вірить у загибель сина (фото: 0362.ua)

Могилу розкопали самі

За словами жінки, від друзів її сина і військових вона чула різні версії смерті Валентина. Тоді родичі вирішили самовільно розкопати могилу.

За свідченнями очевидців, чоловік, що лежав у труні, за статурою значно відрізнявся від Валентина. Можливо, це сталося через розкладання тіла.

Тоді мати згадала, що колись у дитинстві сина ударив кінь і вибив йому зуб. Сусідні зуби зайняли це місце не повністю, так що люди сподівалися дізнатися юнака хоч по цій "щербинці". Але зубів в останках не було.

Віра Самійлівна досі вірить у те, що її син залишився в живих.