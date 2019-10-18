У Рівному жінка кинула хворого немовляти: горе-мати буде покарана

У Рівному молода мама закрила новонароджену дитину одну в кімнаті гуртожитку майже на добу і зникла. Стурбовані сусіди викликали поліцію і швидку медичну допомогу. У дитини діагностували множинні переломи черепа, крововилив у мозок та перелом носа. Подробиці повідомили у сюжеті ТСН.

Малюка Микиту, якого побила і покинула рідна мати, помістили в реанімацію. Лікарі замінили хлопчикові рідних.

"У нього множинні лінійні переломи кісток черепа. Виявлено важкий забій головного мозку та крововиливи в мозок. Також у нього перелом носика", - розповіла лікар Ірина Польова.

Опікою малюка крім лікарів також зайнялися волонтери, вони зібрали кошти на одяг і памперси і пишуть, що на даний момент у Микити є все необхідне.

Справою хлопчика зайнялися соціальні служби – вони поставили питання про позбавлення батьківських прав. Молода жінка давно стояла на обліку, як неблагополучна і старшого хлопчика, 3-річного Тимофія вилучили з родини раніше. Мама залишила хлопчика на знайомого сестри і зникла. Дитину відправили в реабілітаційний центр.

"Вперше за мою практику такий випадок, що мама залишає на 16 годин дитину, залишає в небезпеці і наносить тілесні ушкодження", - зізналася керівник Служби у справах дітей Гощанського району Оксана Кухман.

За словами лікарів, горе-мати приходила в лікарню до Микити всього один раз і вела себе не зовсім адекватно.

"Була досить агресивна. Дитинку вона гладила, підходила до дитинки. Були претензії, що, коли везли – одяг не забрали", - додала Польова.

В Рівному молода мати побила і кинула новонароджену дитину (Відео: YouTube/ТСН)

Жінки готуються оголосити підозра за побиття власної дитини і їй загрожує за вчинений злочин до 5 років за гратами. Микиту після одужання швидше за все передадуть у будинок маляти, так як інших родичів малюка поки не знайшли.